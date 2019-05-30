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柯市府「喬蛋」錄音檔曝光！梁文傑怒轟：都審會公開只是做戲

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▲▼台北市市長柯文哲,台北市市政總質詢,台北市議員,李建昌,周威佑,許淑華,簡舒培。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台北市市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

大巨蛋案爭議不斷，台北市議會30日下午總質詢，民進黨議員簡舒培直指柯文哲親信、現任捷運公司董事長李文宗多次召開會議喬蛋，甚至提出民眾爆料的會議錄音檔佐證，議員梁文傑也指，李文宗就是要改變會議結論，都審會公開透明只是做戲。

簡舒培提出民眾爆料的7段會議錄音檔佐證，引來備詢台上的柯文哲怒斥，「韓國瑜還在懷疑他被竊聽，台北市政府很明白的被竊聽」、「我先要求妳回答，這錄音檔是誰給你的？我台北市政府是讓你竊聽的嗎？」

梁文傑解釋來龍去脈，指大巨蛋到底可以容下多少人，環評是容留人數59833+X，遠雄一直透過都審委員之外的關係想要改變結論，都審委員還是維持要59833，李文宗所做的努力「未遂」，但是圖利罪不罰未遂犯，他認為簡舒培送檢調，最後也是不會起訴，但是遠雄獲利的空間是差非常多的，他如果要轉賣，轉賣的售價是完全部一樣。

梁文傑表示，你們現在沒有喬動，因為都審委員不理你，現在的問題是，一直以為大巨蛋的審查都是都審委員在進行，全部錄音錄影，社會大眾相信了，沒有想到，在都審委員會之外，開完會之後，遠雄居然找李文宗，邀集各局處首長開會，然後想要修正會議結論，現在是問題重點是，公開透明不是只有在都審委員會，這樣都審會好像是在做戲，都審會是檯面上的戲，檯面下的就是錄音帶的東西。

▲▼台北市市長柯文哲,台北市市政總質詢,台北市議員,李建昌,周威佑,許淑華,簡舒培。（圖／記者徐斌慎攝）

柯文哲回應，環評人數、避難人數、容留人數這是中華民國大型場館人數漏洞，避難人數是14萬，所以環評人數跟避難人數差很多，這是漏洞，「但是你們不要影射」，是是在討論要怎麼解決，開會不是一言堂，大家意見很多，不管怎麼討論，那市府的想法，能過不能過還是由都審會決定，網路直播的狀態項，都審不至於關起門來被影響，不是說內部都不能討論。

梁文傑質疑內部可以討論，不能對外說全由都審決定，市府不幫忙不偏袒，但看起來就不是這樣？市府秘書長張哲揚強調，這個是內部的會議在討論，錄的人應該把全部90分鐘都拿出來，「我承認有一些我是有講」，討論的過程大家有大家的想法，如果要放錄音帶，他希望對他個人，或對這件事來講，全部要放出來。

根據簡舒培的錄音檔，時任市府顧問的李文宗在會中表示，「洲民（前都發局長）開宗明義第一句話就說，都審的決議不能更改，我也問過了為什麼不能更改，我也問過了，你們可以查紀錄嘛！可是，我們不要談論的這麼嚴肅，說這個不合常識的東西嘛！我不曉得，你們都比我有經驗！」

林洲民則解釋，都審會的會議紀錄不能隨便修改，強調那是承辦那個同仁一個字一個字念出會議紀錄，然後，還打在螢幕上，回家以後收到的會議紀錄和在當天打在螢幕上是一樣的，都審會議結論是不能亂寫的。

根據錄音檔，李文宗在該場會議上還自爆，有一場與遠雄的密會，指出當天法務局長袁秀慧也在，指當時有請遠雄具文給都發局更正，還稱擔心對方出牌，會影響到大巨蛋籌備處的合約。李文宗還數次強調，我親自跟遠雄說的，且袁秀慧也在，要遠雄發文過來但遠雄不願意。對此，李文宗、袁秀慧都坦承有此會議，但都是在市府內，沒有在市府以外的地方與遠雄方見面。

▲▼台北市市長柯文哲,台北市市政總質詢,台北市議員,李建昌,周威佑,許淑華,簡舒培。（圖／記者徐斌慎攝）

梁文傑詢問李文宗，你跟袁秀慧去跟遠雄談，他是誰？遠雄跟你接觸的是誰？李文宗表示，籌備書大概是每兩個裡賣開會，叫他進去開會 去談這個事，應該是湯總吧，「遠雄的湯總，我認識他」，但李稱「我不知道他的名字」。

李文宗表示，他沒有與遠雄私下接觸，見面都至少三個人在場，也未通過電話，袁秀慧也稱，沒有離開市府之外跟遠雄碰面，當天其實不是會議，而是遠雄他們來拜會，李文宗要過去陪同。

李文宗強調，這是五個人數大家喬不攏，五個局長溝通，但梁文傑質疑溝通完達成結論，要怎麼告訴都審委員？李文宗回說，「我們是內部溝通」。

梁文傑怒批，要林洲民做這個事，因為跟都審委員會有接觸的是林洲民 ，要弄出這個結論，叫都審委員做這個方向，不過遭到李文宗回說「沒有」，梁文傑怒問，那開這個會要幹麻？「如果對都審會沒有影響力幹嘛開會？你會開會討論美國國防部的問題嗎？」

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