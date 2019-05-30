簡舒培播會議錄音質疑喬蛋　柯文哲怒指：市政府是讓妳竊聽的嗎？

記者陳家祥／台北報導

大巨蛋案爭議不斷，台北市議會30日下午總質詢，民進黨議員簡舒培直指柯文哲親信、現任捷運公司董事長李文宗多次召開會議喬蛋，甚至提出民眾爆料的會議錄音檔佐證，引來備詢台上的柯文哲怒斥，「韓國瑜還在懷疑他被竊聽，台北市政府很明白的被竊聽」、「我先要求妳回答，這錄音檔是誰給你的？我台北市政府是讓你竊聽的嗎？」

簡舒培質詢時指出，林洲民指控李文宗在去年惡意強行干擾遠雄大巨蛋都審，雖然都審調查過沒有涉及不法，但她好奇，李文宗到底有沒有在府內召開這會議？是不是你授權？柯文哲說，李文宗當時是市長室顧問，有些會議他會參加。

簡舒培接著追問，有沒有授權李去喬蛋？柯表示，召開會議室什麼樣的會議，強調自己不知道。柯文哲也說，一個會議十幾個人，如果一個人意見跟其他人意見不一樣，這不一定是誰對誰錯。

簡舒培現場播放該次會議的錄音檔，柯文哲直言，如果要放的話，就90分鐘直接放，不要一段一段放，「如果90分鐘的錄音帶，妳剪細段出來，這不公平。」

根據簡舒培的錄音檔，時任市府顧問的李文宗在會中表示，「洲民（前都發局長）開宗明義第一句話就說，都審的決議不能更改，我也問過了為什麼不能更改，我也問過了，你們可以查紀錄嘛！可是，我們不要談論的這麼嚴肅，說這個不合常識的東西嘛！我不曉得，你們都比我有經驗！」

林洲民則解釋，都審會的會議紀錄不能隨便修改，強調那是承辦那個同仁一個字一個字念出會議紀錄，然後，還打在螢幕上，回家以後收到的會議紀錄和在當天打在螢幕上是一樣的，都審會議結論是不能亂寫的。

根據錄音檔，李文宗在該場會議上還自爆，有一場與遠雄的密會，指出當天法務局長袁秀慧也在，指當時有請遠雄具文給都發局更正，還稱擔心對方出牌，會影響到大巨蛋籌備處的合約。李文宗還數次強調，我親自跟遠雄說的，且袁秀惠也在，要遠雄發文過來但遠雄不願意。對此，李文宗、袁秀惠都坦承有此會議，但都是在市府內，沒有在市府以外的地方與遠雄方見面。

▲大巨蛋。（圖／記者屠惠剛攝）

李文宗在備詢時指出，市府內的台北文化體育園區籌備處是大巨蛋合約甲方，自己當時是市府顧問，是應籌備處要求來協調合約；面對簡舒培不斷追問是否有得到柯授權？李說，柯並沒有談這件事。當天與會的秘書長張哲揚表示，簡舒培提供的音檔內容是節錄的，覺得不公平，應該要拿出全部的音檔。

簡舒培表示，大巨蛋的公安是你柯文哲一而再再而三地強調，「你說你不刁難不放水，可是你的團隊就是在準備放水，可是你不生氣，你生氣的是把這些錄音帶錄起來給你聽的人」，稱市民會對柯文哲很失望。

對此，甫發怒完的柯文哲表示，聽來聽去只是發現北市府很好的傳統，大家都可以在那邊吵架、發表意見，哪裡是喬蛋，「我聽了老半天，我都聽不出來有什麼問題，就是台北市的公務員很認真在討論解決辦法」。對於簡舒培稱要將錄音檔等送給檢調，柯說，「請，請啊。」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

對於今日簡舒培議員於市議會之質詢內容，臺北市政府發言人劉奕霆嚴正表示，該場討論會中市府多位局處首長對於大巨蛋議題進行討論，絕無外界認為「喬蛋」之情事，更譴責外界「喬蛋」之影射與不當臆測；大巨蛋一案至今仍在北市都委會進行審查，市府仍秉持「不放水、不刁難」之原則，公正公開的處理大巨蛋。



劉奕霆表示，今日於議場上所播放之音檔，僅為整場討論會議中之片段內容，並非完整會談，除了無法完整呈現會中討論之內容，更容易遭外界惡意解讀，對此市府感到十分遺憾；劉奕霆表示，市府多年來秉持「面對問題、解決問題」的態度面對大巨蛋案，絕不可能以任何非公開之形式做出違法之事，市府禁得起外界之檢驗，如有任何疑慮，歡迎各界敦請相關單位進行調查。