　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

idcc抓到了！市刑大證實4月移送　李明賢質疑謝長廷帶風向

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者楊亞璇／台北報導

前駐大阪辦事處長蘇啟誠自殺事件持續延燒，PTT網友29日發現，當時發文大罵大阪辦事處，並稱駐日代表謝長廷管不到大阪處的網友idcc，與卡神楊蕙如ip是同一個，由於卡神與謝系相當親近，北市議員李明賢質疑，是同一個公關公司為謝長廷擦脂抹粉。台北市刑大30日證實，發文者idcc依涉嫌侮辱公署函送法辦，由於偵查不公開，無法透露身份。

李明賢與新北市議員葉元之30日召開記者會，李明賢指出，有人揭露idcc與卡神楊蕙如ip是同一個，懷疑是同一個公關公司為謝長廷擦脂抹粉，去年關西機場事件，有網友質疑謝長廷沒有做好，沒多久後idcc就批評大阪辦事處是黨國餘孽，應該大阪辦事處負責，謝長廷隔天開記者會的論述差不多，後來大阪辦事處不甘受辱，究竟idcc是不是謝長廷用來帶風向的人？

▲▼李明賢開記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

▲李明賢開記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

葉元之表示，去年他與李明賢針對idcc的發文向台北市刑大舉發，去年11月的時候帳號GuRuGuRu游姓大學生被抓到，當時詢問警方，警方表示結案，沒想到峰迴路轉，又爆出卡神idcc跟卡神IP一樣，同一個IP上站只差五分鐘，兩人的關係一定非比尋常，不是同一個人就是同一公司，甚至卡神也承認認識idcc，整件事燒起來後，市刑大才告訴他們抓到了，難道市刑大想公開就不公開，不想公開就不公開？請盡快公布他的身份。

李明賢痛批，謝長廷真的有透過公關公司帶風向，「你真的就是爛到爆」，請下台負起政治責任，不然就回台灣報告，向立法院、市刑大說明。他也質疑，市刑大究竟在保護當事人？還是在保護謝長廷？謝長廷躲在幕後操作？市刑大遇到什麼困難或是遭遇政治壓力？呼籲市刑大將謝長廷的責任查清楚。

台北市刑大科偵隊指出，本案依法偵辦，都依程序進行，並沒有遭受任何壓力，因為在查證過程花了一點時間，中間有很多證據需要補足，了解idcc身份後，當事人在法定期限內到案，4月9日移送地檢署，偵查內容不公開，性別、身份、特徵都無法揭露。

▲▼國民黨台北市議員李明賢舉辦「idcc抓到了！謝長廷的責任呢」記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

ET快訊
曬嫩背翹臀引爆動！阿伯跑到店裡問「做X嗎」西施3字淡定回嗆
野生夯劇女神素顏搭高鐵！偷拍乘客網卻歪樓狂盯右下角：好兇

關鍵字：idcc,謝長廷

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

重批中執會粗暴傷黨後...賴清德：與其批評黨不如迎向燦爛未來

中執會通過英派提案　陳水扁憂：民進黨團結或分裂的開始？

狂！柯文哲最新民調稱霸　對上郭、韓、蔡、賴「都是第一」

idcc抓到了！市刑大證實4月移送　李明賢質疑謝長廷帶風向

硬插海洋局行程為6/1凱道造勢「路過」解套？　韓國瑜回應了

賴清德發文有暗示？　偷引用現代詩人李蘋芬新作品「活著」

國民黨傳「挺郭黑韓」操作　朱立倫喊話：一定要懸崖勒馬！勿造成傷害

初選若輸賴清德會挺他？　蔡英文笑：我當然會說我會贏！

「他只適合擔任地方首長」　陳芳明：賴清德在凌遲民進黨！

賴清德不退！怒批中執會傷害民進黨　英粉嗆「你乾脆脫黨參選」

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

周杰倫「讀心術全猜中」超強！　 黑人、小亨堡被嚇到：太狂了

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

開車出遊遇猴子把OO伸進車窗 老爸故意偷彈...竟被黃尿狂噴

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

重批中執會粗暴傷黨後...賴清德：與其批評黨不如迎向燦爛未來

中執會通過英派提案　陳水扁憂：民進黨團結或分裂的開始？

狂！柯文哲最新民調稱霸　對上郭、韓、蔡、賴「都是第一」

idcc抓到了！市刑大證實4月移送　李明賢質疑謝長廷帶風向

硬插海洋局行程為6/1凱道造勢「路過」解套？　韓國瑜回應了

賴清德發文有暗示？　偷引用現代詩人李蘋芬新作品「活著」

國民黨傳「挺郭黑韓」操作　朱立倫喊話：一定要懸崖勒馬！勿造成傷害

初選若輸賴清德會挺他？　蔡英文笑：我當然會說我會贏！

「他只適合擔任地方首長」　陳芳明：賴清德在凌遲民進黨！

賴清德不退！怒批中執會傷害民進黨　英粉嗆「你乾脆脫黨參選」

稀土牌是否出手？CNBC：中國對美科技業造成威脅

電子製造業減碳、綠能使用評比出爐　台積電表現最好

宏福集團掏空案審18年　北市議員陳政忠更三審獲判無罪

美中女主播激辯16分鐘…官媒報導僅4句話　網友傻眼：到底談了啥？

2019高校畢業歌票選／華江高中《星熠》

砍斷儲蓄險震撼彈　錠嵂趙惠仙：愛保本還本民族特性使然

南市醫護理師做公益 　 一日「志工媽媽」關懷幼童

網路瘋傳「絕美護士」IG曝光！換下制服「渾圓蹦出」　Turn口罩神正

重批中執會粗暴傷黨後...賴清德：與其批評黨不如迎向燦爛未來

中執會通過英派提案　陳水扁憂：民進黨團結或分裂的開始？

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選國民黨黨內初選目前競爭十分激烈，韓國瑜近日喊出「Yes,I do」表態投入國民黨初選，也將於凱道參加總統選舉造勢活動；郭台銘則頻下鄉走訪基層，究竟兩大太陽目前聲勢如何？《ETto..

政治熱門新聞

深夜重批中執會傷民主　賴將親上..

吳子嘉透露最新民調：韓國瑜輸蔡..

黃光芹分析3件事嚇壞韓國瑜　有..

蘇貞昌保障租屋族　「電費不得超..

蘇啟誠輕生　idcc發文「爛到..

台北擬要跟進！超商、咖啡店騎樓..

高嘉瑜分析　韓聲量下跌因這3事..

登山出事免國賠　張景森：再見了..

摩天輪登市長獎　他酸：獎狀上做..

韓國瑜談軍公教年改「應恢復承諾..

扯到！榮化是土地抵押公文流浪市..

市長獎印摩天輪　教育局解析意象

賴清德早同意初選辦法！但24小..

畢典強撞造勢　爸媽選去挺韓大會

更多熱門

相關新聞

柯文哲挨批作秀　謝長廷：私下也吃福島生魚片

台北市長柯文哲日前訪問日本時，在媒體面前大啖日方準備的小點心（菓子），此舉被認為是在作秀。對此，駐日代表謝長廷29日在臉書替柯文哲緩頰，「其實沒有媒體在場的時候，我也看到他大口的在吃福島的生魚片，公開和私下的行為倒是一致。」

謝長廷回應蘇啟誠案　「我怎麼會有錯呢？」

謝長廷贈柯P八字箴言：江湖險惡，請多珍重

監院糾正外交部　謝長廷：從沒拒絕回台

柯文哲訪日總結　謝長廷打「80分」高分

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！

荔枝椿象卵穿腳上　她4小時才發現

背殺蜜桃照被酸！西施霸氣正面曝光

老婦腋下有腫塊 右手拇指黑痣癌變

富二代遊戲打輸　砍好友27刀斃命

22歲男深夜外出　竟半路撿到157萬

才結婚2年…小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」

PSY神隱認了現身YG社長酒席

多瑙河觀光船翻沉　7死19人失蹤

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚網友

深夜重批中執會傷民主　賴將親上直播節目

峮峮《大集合》水球濕身黑bra走光

Jennie爆「霸凌Lisa」鐵粉怒打臉

神隱19日！閃亮亮IG復活：不再是好好小姐

土城男注「10倍胰島素」弒父　冷靜等他斷氣...

更多

最夯影音

更多

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面