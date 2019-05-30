idcc抓到了！市刑大證實4月移送　李明賢質疑謝長廷帶風向

記者楊亞璇／台北報導

前駐大阪辦事處長蘇啟誠自殺事件持續延燒，PTT網友29日發現，當時發文大罵大阪辦事處，並稱駐日代表謝長廷管不到大阪處的網友idcc，與卡神楊蕙如ip是同一個，由於卡神與謝系相當親近，北市議員李明賢質疑，是同一個公關公司為謝長廷擦脂抹粉。台北市刑大30日證實，發文者idcc依涉嫌侮辱公署函送法辦，由於偵查不公開，無法透露身份。

李明賢與新北市議員葉元之30日召開記者會，李明賢指出，有人揭露idcc與卡神楊蕙如ip是同一個，懷疑是同一個公關公司為謝長廷擦脂抹粉，去年關西機場事件，有網友質疑謝長廷沒有做好，沒多久後idcc就批評大阪辦事處是黨國餘孽，應該大阪辦事處負責，謝長廷隔天開記者會的論述差不多，後來大阪辦事處不甘受辱，究竟idcc是不是謝長廷用來帶風向的人？

▲李明賢開記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

葉元之表示，去年他與李明賢針對idcc的發文向台北市刑大舉發，去年11月的時候帳號GuRuGuRu游姓大學生被抓到，當時詢問警方，警方表示結案，沒想到峰迴路轉，又爆出卡神idcc跟卡神IP一樣，同一個IP上站只差五分鐘，兩人的關係一定非比尋常，不是同一個人就是同一公司，甚至卡神也承認認識idcc，整件事燒起來後，市刑大才告訴他們抓到了，難道市刑大想公開就不公開，不想公開就不公開？請盡快公布他的身份。

李明賢痛批，謝長廷真的有透過公關公司帶風向，「你真的就是爛到爆」，請下台負起政治責任，不然就回台灣報告，向立法院、市刑大說明。他也質疑，市刑大究竟在保護當事人？還是在保護謝長廷？謝長廷躲在幕後操作？市刑大遇到什麼困難或是遭遇政治壓力？呼籲市刑大將謝長廷的責任查清楚。

台北市刑大科偵隊指出，本案依法偵辦，都依程序進行，並沒有遭受任何壓力，因為在查證過程花了一點時間，中間有很多證據需要補足，了解idcc身份後，當事人在法定期限內到案，4月9日移送地檢署，偵查內容不公開，性別、身份、特徵都無法揭露。