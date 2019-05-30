無人情趣用品店距小學150公尺　家長憂：孩子去買來玩怎麼辦？

▲這間自助情趣用品店就開在小學門口對面150公尺處。（圖／翻攝自澎湃新聞）



大陸中心／綜合報導

中梁百悅城小區去年底在杭州餘杭區交付，外圍已有不少商家進駐，商圈的業主陳先生日前發現，距離小區附近國小150公尺遠的街道上，居然開了一間「無人售貨」的情趣用品店，向相關部門反映後，卻只得到「合規經營」的回應。學童家長擔憂，要是孩童一時好奇，將情趣用品買回家、帶去學校，那誰該負責？

這間坐落在中梁百悅城的情趣用品店，只有約2、3平方米左右（約0.6到1坪大小），但招牌採用紅底、白、黃、藍三色，相當引人注目，且門外也沒有註明未成年人禁止入內。陳先生說明，這家情趣用品店正面臨平第三小學，距學校大門僅約150公尺遠。

住在附近的徐太太說，10歲的女兒有次不僅注意到了該店，還向自己問「這間店是賣甚麼的」，讓她深感擔憂；家長錢先生認為，這間店令人擔憂的不是「賣情趣用品」這件事，而是在無人販賣上，「現在小孩都有零花錢、壓歲錢，萬一覺得好奇，買回家來了，或者帶到學校去了，怎麼辦？」

依照大陸國家工商總局2011年推出的《關於認真學習貫徹黨的十七屆六中全會精神積極促進社會主義文化大發展大繁榮的意見》（下稱《意見》）中的規範，禁止在中小學校200米內開辦網吧（網咖），禁止在學校周圍設立電子遊藝室、歌舞廳等娛樂場所和成年人性用品商店。

▼自動販售情趣用品店與附近學校距離示意圖。（圖／翻攝自澎湃新聞）



雖然法令有明確規定，但餘杭區相關工作人員說明，這間店的證照齊全，是合法經營的，目前部門人員已對經營者進行規勸；而談到國家工商總局頒布的《意見》，工作人員說明，這並非強制性法規，無法對店家進行強制取締搬遷。

對於成人用品店開在學校附近的影響，溫州醫科大學精神醫學學院副院長葉敏捷表示，孩童若只是看到這種店的招牌，並沒有太大的關係；但若進入內部，並近距離接觸到成人用品，可能會對孩童產生一定的性刺激，喚起性好奇或性衝動，「一般來講，兒童到3周歲的時候會產生性好奇，在青春發育期會開始性萌芽，這時就不僅僅是好奇，更是有了性衝動與能力。」

談到孩童詢問家長「這間店是賣甚麼的」的問題，葉敏捷稱，若孩童問起，家長一定要明確、真實地回答，因為孩童「在你這裡得不到答案，那麼一定會去別的地方找答案的。」