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快訊／神奈川男嫌持2生魚片刀攻擊學童！　日警：自戕重傷送醫不治

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▲▼ 日本神奈川縣一處公園28日當地上午7時46分（台灣時間6時46分）爆發一宗隨機砍人案，男嫌自戕重傷亡。（圖／路透）

▲ 案件發生後，大批相關人員趕到現場進行後續處理。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本神奈川縣川崎市登戸一處公園今（28日）當地上午7時46分（台灣時間6時46分）爆發一宗隨機砍人案，已知一名小學女童確定喪命、一名成年男性心肺停止，另有10多人受傷。外傳男嫌持2把生魚片刀「一個接一個」攻擊在公園內的小學生，隨後砍向自己脖子重傷。根據警方最新消息，嫌犯在緊急送醫後已宣告不治。

▲▼ 日本神奈川縣一處公園28日當地上午7時46分（台灣時間6時46分）爆發一宗隨機砍人案，男嫌自戕重傷亡。（圖／路透）

綜合NHK等外媒報導，事發現場距離JR小田急線登戸車站僅200多公尺，公園附近都是住宅區。據了解，登戸第一公園是「カリタス」小學的學生等待校車的集合地點，隨機砍人攻擊爆發時，正好就是學童準備去上學的時間，公園內散落許多書包在地上。

▲▼ 日本神奈川縣一處公園28日當地上午7時46分（台灣時間6時46分）爆發一宗隨機砍人案，男嫌自戕重傷亡。（圖／路透）

警方引述校車司機的目擊說法指出，當時校車為了來載孩童上學來到事發現場，但卻看到嫌犯持雙刀從不遠處的便利商店前走了過來，接著持刀砍向想要搭校車的孩童，他見狀朝著男嫌高喊「你在幹什麼」後，男嫌隨即逃到數十公尺之外的地方，並持刀自戕。

目前警方正在詳細釐清案情當中。登戸第一公園附近的一名60歲女性住戶表示，早上出門前就聽到公園內有許多吵雜的聲音，看到消息之後感到非常驚訝，「那個公園是孩子們常去玩的地方」。

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►►更新／日本神奈川縣公園隨機砍人！1小四女童及嫌犯死亡、16傷

►►日14小學生等校車遇害「書包散一地」...1無生跡3重傷！男持雙刀連續砍人

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關鍵字：神奈川,川崎,隨機殺人,小學生,日韓要聞

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