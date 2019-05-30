計程車汰舊換新計畫6/3上路！最高補35萬　申請資格、辦法一次看

▲交通部祭出計程車汰舊換新措施，符合資格的駕駛，換車最高可補助35萬。（圖／ETtoday資料照）

記者賴文萱／台北報導

為改善計程車服務品質，交通部推動「計程車服務提升輔導方案」，並已擬定汰舊換新措施，大幅提高計程車汰舊換新補助金額，另為響應政府節能減碳政策，新增電動計程車項目。其中，購買燃油（含油氣混合）計程車者每輛補助15萬元、購買油電混合計程車者每輛補助25萬元、購買電動計程車者每輛補助35萬元。公路總局正式公布申請資格及辦法。

公路總局表示，今年度將提供5,000個名額供車齡12年以上的計程車駕駛人提出申請，申請補助期間自108年6月3日起至108年6月28日止，可以至公路總局網站（https://www.thb.gov.tw/）「最新消息」區下載相關申請表，向受理機關提出申請。公路總局也將主動就符合資格條件之駕駛人寄發申請須知。

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▲今年度計程車汰舊換新補助名額限制5000個，若申請人數超過，將以車齡較高者優先。（圖／記者湯興漢攝）

在補助5000個名額中，燃油（含油氣混合）計程車3000名、油電混合計程車1800名、電動計程車200名，並以個人計程車駕駛人、合作社計程車駕駛人及計程車公司（行號）之自備車輛參與經營駕駛人，為優先補助對象。

只要是108年5月20日前登記列管牌照在案的12年以上老舊計程車均可提出申請，申請人檢附相關申請資料後可向車籍所在地公路主管機關申請登記（六都為直轄市政府、六都以外將為各地區監理所(站)）。

倘申請人數超過時將以車齡較高者為優先，若車齡數相當者則以抽籤方式決定優先補助順序。公路總局後續會將補助申請結果公告於該局官網，並書面通知申請人。