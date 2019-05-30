高市府「小人很多」？　韓國瑜硬起來：我不窩囊！將調整人事

記者李唯甄、洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任5個多月，接連傳出有前朝官員「出入」市長室、拿走重要公文、還有副市長遭爆「包庇親妹妹」等狀況，國民黨議員陳若翠30日質詢時，提醒市長儘管提倡「愛與包容」，也該注意不能姑息養奸，韓國瑜當場回應，「我們不是窩囊、也不會退縮」，「等質詢結束就會人事調整、勢在必行」。

▲韓國瑜表示，總質詢結束後會有一波人事調整。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜上任以來，市府內常常傳出「內部搞不定」狀況，先前有官員因「態度不佳」上版面，現又有前朝攝影官出入市長室「竊盜」，甚至國民黨議員李亞築也在議會上驚爆「副市長洪東煒包庇親妹妹偽造文書」，鬧得滿城風雨，就連高雄市議長許崑源也直接在議會上提醒韓國瑜「你身邊小人很多」。

▲高雄副市長洪東煒被議員爆「包庇親妹妹」。（圖／記者賴君欣攝）

對此，韓國瑜30日在議會上強調，「我最大的價值就是愛與包容、這不會變」，「但愛與包容並不是窩囊、退縮」，韓國瑜說，有人一而再、再而三的傷害、醜化新市府團隊，並不斷唱衰，等到總質詢結束後，「人事調整、勢在必行」。

「原本期待新團隊上來後、公務人員可以效忠國家」，韓國瑜痛批，但有少部分人員「始終以個人崇拜、個人政治利益為導向、搞小圈圈」，他認為這樣的公務人員，是應該被調整的，但他也強調，「我絕不會秋後算賬、挾怨報復，我相信人性善良」。

▲議員陳若翠提醒韓國瑜「不要姑息養奸」。（圖／記者賴君欣攝）