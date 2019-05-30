影／遭爆婚外情有私生女　韓國瑜怒告吳子嘉：打擊挺韓民眾的信心

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜遭到美麗島電子報董事長吳子嘉爆料，說他外遇長達10多年，還育有一女，韓國瑜30日晚間受訪時嚴正駁斥，說這段爆料是「對我人格和家庭的摧毀」，已經請律師寫訴狀提告，而他也認為吳子嘉選在6/1凱道造勢前爆料，「根本是為了打擊挺韓者的信心」，痛批「政治企圖太明顯」。

▲吳子嘉爆料韓國瑜有婚外情，韓國瑜嚴正駁斥、決定提告。（圖／記者洪正達攝）

吳子嘉在媒體上爆料，「新莊王小姐是韓國瑜長達十幾年的婚外情、兩人育有一女」，引發軒然大波，韓國瑜30日行程滿檔，下午卻臨時取消所有聯訪，只透過市府發出簡短聲明，表示「針對吳子嘉先生一再毫無實證不實指控，已委請律師準備提起誹謗告訴，連同不經查證引用不實指控之電視媒體及名嘴都將考慮一併提告」。新聞局長王淺秋則說，取消聯訪是因為韓國瑜身體不適、所以才少說話。

▼吳子嘉爆韓國瑜有婚外情、還育有一女。（圖／翻攝《關鍵時刻》）

韓國瑜直到晚上7點鐘才又接受媒體訪問，針對桃色風波，他說自己兩年多來，「從菜蟲、流氓、黑道賣台的中共同路人、土包子」什麼都被罵過了，現在又多了私生女議題，「我一直信奉愛與包容，但愛與包容並不是窩囊與退縮」，韓國瑜說，這段時間抹黑他的，幾乎是每一分鐘抹黑一次，自己一直在忍，但這次吳子嘉的爆料「是整個對韓國瑜人格的摧毀、也摧毀韓國瑜的家庭」，讓他不得不找律師提告，請檢察官用公權力調查、還他清白。

韓國瑜也質疑，吳子嘉選在6/1凱道造勢前「無中生有的造謠」，很明顯是為了打擊支持韓國瑜民眾的信心，「政治企圖太明顯」，另外吳子嘉還提到李佳芬因此事「暴跳如雷」，韓國瑜也反批，「這是家裡的事情，他全看在眼裡嗎？」，認為有太多事是吳子嘉自己編造，只要檢察官介入調查，吳子嘉就必須舉證，「到時清者自清、濁者自濁」。

▲吳子嘉稱韓國瑜妻子李佳芬知道婚外情事件後「暴跳如雷」。（圖／記者吳奕靖翻攝）