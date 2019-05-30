獨／高雄真發大財「滿地千元鈔」影曝光　157萬拾得男：人不要貪

記者吳奕靖、洪靖宜／高雄報導

高雄市三民區澄清路出現大量的千元大鈔，當時22歲的邱俊銘經過的時候，立刻下車幫忙撿拾，同時間錄影存証，只見到滿地都是千元大鈔，不僅有散鈔還有整捆的，郭俊銘在幾個路人的協助下，把錢一一撿回來，郭俊銘說：「做人不要貪心、要有良心」。

▲高雄真發大財，整路都是千元大鈔，邱俊銘幫忙撿回總數157萬 。（圖／記者吳奕靖攝）

「喔！這個台新銀行」，把錢撿起來放到袋子當中，袋子裡頭都是千元大鈔，邱俊銘翻了翻裡頭的錢，還不時發出驚呼的聲音「喔！都是錢」，就在幾分鐘前，他經過高雄市三民區的澄清路，就看到馬路上散落了大量的千元大鈔，他下車以後趕緊打開手機來錄影，因為他怕到時候會有爭議，所以錄影存證，希望幫忙把錢撿起來再送派出所的他，可不想要有「好心被雷親」。

▲高雄真發大財，整路都是千元大鈔，邱俊銘幫忙撿回總數157萬 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄真發大財，整路都是千元大鈔，邱俊銘幫忙撿回總數157萬 。（圖／記者吳奕靖攝）

「這個不便透露」，邱俊銘笑得很靦腆，他表示失主來到派出所認領錢以後，有給了一個紅包，至於裡頭的數字不能透露，他回憶這名失主當時來到派出所後，轉述自己這筆錢是公司週轉金，結果把錢就放在汽車的後車廂上面，結果忘記了，把車從地下室開出來後，一轉出去錢就掉滿地了。

其實22歲的邱俊銘是一個非常勤奮的人，晚上六點半到12點的時間是賣花生，凌晨12點以後又到仁武去載滷味，然後就到各大燒烤、夜店去販售，經濟能力僅能算小康，但是看到這麼多錢在眼前，還是不為所動，郭俊銘說：「人不要有貪，要有良心」。

▲高雄真發大財，整路都是千元大鈔，邱俊銘幫忙撿回總數157萬 。（圖／記者吳奕靖攝）