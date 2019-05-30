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長榮中學國中部「筍殼魚」躍龍門　榮獲台南市科展亞軍

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▲台南市長榮中學國中部，林荷颺、余志翰及吳奕葶同學研究的「水底變色龍──筍殼魚變色行為與特殊習性的探討」，榮獲第59屆台南市科展生物科亞軍，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長榮中學國中部，林荷颺、余志翰及吳奕葶同學研究的「水底變色龍──筍殼魚變色行為與特殊習性的探討」，榮獲第59屆台南市科展生物科亞軍，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學國中部，由鄭茜文老師及卓猛暉老師指導，組員林荷颺、余志翰及吳奕葶研究的「水底變色龍──筍殼魚變色行為與特殊習性的探討」，榮獲第59屆台南市公私立國民中小學科學展覽會生物科亞軍，學校團體獎第6名，表現十分亮眼。

長中指出，這面得名獎狀，是3位同學堅持三年的成果，組員們表示，國一研究河蚌、國二研究紅蟲，因為水質及諸多因素，兩種生物都無法存活，在他們即將要放棄時，林荷颺同學釣到了筍殼魚，並發現原來筍殼魚會變色的特性，再次開啟研究旅途，雖然不斷經歷挫折，幸好組員們抱持著鍥而不捨的態度，及指導老師的大力協助，終於迎來開花結果的一天。

▲台南市長榮中學國中部，林荷颺、余志翰及吳奕葶同學研究的「水底變色龍──筍殼魚變色行為與特殊習性的探討」，榮獲第59屆台南市科展生物科亞軍，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鄭茜文老師表示，孩子換了無數的題目，她也陪著他們更改方向，而同學們堅持積極的態度，感動了她，讓她更有決心陪同學們找到適合的研究對象，皇天不負苦心人，與筍殼魚相遇，並遇到無數的貴人，提供實驗及養殖場地，讓大家有倒吃甘蔗的感覺。

長中國中部自然科教師，長年致力於耕耘科展研究，時常獲得評審青睞外，讓參與的同學擁有許多知識和技能，也更懂感恩，在比賽前，卓猛暉老師帶著組員周遊各班，訓練其口條及膽量，校方特別感謝老師及同學們的協助，讓組員們能有臨場感，在比賽現場發揮百分百的實力。

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