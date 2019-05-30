台南市消防局「登高」競賽奪冠　郭信良頒獎慰問選手

▲台南市議會議長郭信良，特別率領議員林美燕等人，前往消防局頒發慰問金，勉勵辛苦的登高賽選手們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局於台北101國際登高賽得獎，市議會議長郭信良，特別率領議員林美燕及議員蔡淑惠服務處主任，前往消防局頒發慰問金，勉勵辛苦的消防局登高賽選手們。

郭信良議長在得知台北101國際垂直馬拉松得到第3名，也是公務團體中的第1名之後，於5月26日又再接再厲得到台南最經典的「府城登高」公益賽事冠軍，認為十分有意義；因「府城登高」賽結合香格里拉台南遠東國際大飯店開幕10週年慶，持續延續以運動送愛心為主軸，這次企業團體賽參賽共有32支隊伍相比以往參賽隊伍更多、實力也更加堅強，過去曾獲得冠軍的隊伍也在其中，消防局組隊參賽勇奪企業團體組冠軍，證明台南消防的實力絕對可擔起搶救災害、為民服務之重責大任！

據了解，香格里拉登高與101登高爬梯的策略不同，府城登高賽須從地下2樓上登至38樓總共39層樓，樓層數較少，因此必須全程衝刺才能取得好成績，對於體能及意志力是非常大的挑戰，這次消防局的每位選手都奮力衝完這39層樓；而101登高爬梯，則是需要調配速度及體力，搭配強大的心理層面才能一階一階的往上突破完成比賽，由於消防局人員平日對於體能就有嚴格的自我要求，所以賽事才能突破各方挑戰奪得桂冠，並成為守護市民安全堅強的後盾。郭信良議長也特別期待明年消防局登高賽選手，能百尺竿頭、更進一步。