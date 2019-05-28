長榮中學應外科戲劇公演 邀您一起歌舞青春

▲長榮中學商業群應用外語科2019年公演主題「The greatest Dream」將於5月30日晚上堂演出。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學商業群應用外語科2019年公演主題「The greatest Dream」將於5月30日晚上7時在長中大禮堂演出；戲劇公演至今已餘十年，期待校內校外的朋友們共襄盛舉，給予同學們的學習及師長們的指導熱烈掌聲。

這次主題是由2017年的經典電影The Greatest Show改編而成的再創作，導演林佑安老師’除了還原電影中的幾個經典場景外，也加入兩位大學畢業生追夢築夢的小故事，目的在呈現現在高中大學的台灣青年，即便在大環境大景氣下，也能展現對生命的熱情與追求夢想的決心；而本次表演採用舞台劇的方式呈現，跳脫以往聖經的主題，帶給觀眾耳目一新的感覺，如同電影一般，將經典場景搬到現場。

應外科同學們於二年級選修課中，學習肢體表達、聲音情緒還有舞蹈技巧等，在多元課程中，搭配夜間專業增能課程，以及不斷練習舞台經驗，慢慢培養自信與表演能力，於準備戲劇公演時，展現自我的創意，更讓同學們了解英文不只是考試科目，更是實際可被運用的能力。

2019年商業群應用外語科英語戲劇公演---「The greatest Dream」旅程即將展開，當天為了讓觀眾們有臨場感，在戲劇中安排與觀眾互動的遊戲；感謝幕前幕後付出的師長及同學們，邀請大家一起來歌舞青春！