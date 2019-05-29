台南市議會退囤屋稅　市府堅持落實居住正義

▲台南市議會議長郭信良召集黨團會議，協商『徵收率自治條例修正草案』，因「囤屋稅」爭議，國民黨表達支持退回。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會議長郭信良召集黨團會議，協商「徵收率自治條例修正草案」，其中因「囤屋稅」，國民黨團主張退回，獲得其他兩黨團支持，郭議長宣布退回「房屋稅徵收率自治條例修正草案」。

國民黨台南市議會黨團書記長蔡育輝指出，市府這次送議會審議的房屋稅徵收率自治條例修正草案，完全「複製」台北市政府的房屋稅徵收條例，全國僅僅只有台北和台南有此房屋稅條例，其主要針對擁有台南市「非自用」自住之其他供住家用房屋一戶和二戶者，每戶均為2.4％，持有3戶以上者，每戶稅率均為3。6％，換言之，住家非自用多出兩戶者兩戶漲兩倍，多三戶漲三倍。

蔡育輝表示，台南市民收入、房屋價格、空屋率、都市發展程度、交通狀況均無法跟台北市比較，台南市政府怎會將台北市徵稅標準套用到台南市，何況台北還有3年緩衝期，且此草案訂定內容不夠周延，都市房屋跟鄉村房屋價值有差異，有些是共同繼承取得，時代環境不同，對一戶認定標準不一，以前一棟5層樓房屋，每一層都可以單獨申請門牌號碼獨立成一戶，若依市府計畫要修訂的草案，就成了非自用多二戶以上住家，稅率多二倍，市府不能單純為了打擊建商炒做房屋，犧牲中低收入老百姓的權益。

台南市議會議長郭信良在大會前召集黨團協商「徵收率自治條例修正草案」，因沈重的房屋稅已惹民怨，國民黨團拒絕為市府再強徵房屋稅背書，將非自用住宅住家兩戶以上漲兩倍，三戶以上漲三倍，嚴重違反輕稅減賦原則，國民黨團主張退回，獲其他兩黨團支持，議長郭信良依共識在大會宣布退回「房屋稅徵收率自治條例修正草案」。

蔡育輝指出，賴清德強從市民口袋搶錢已掀起眾怒，3年房屋稅已多徵收52.59億房屋稅，2018年會計剩餘款也高達50多億，市府應體恤民意讓市民有喘息空間，徵收房屋稅應依各區狀況、每間房屋坪數、結構和價值等，重新訂定嚴謹房屋稅自治條例草案，並在送議會審議前跟三團協商，訂出一套市民可以接受的方案。

台南市政府指出，針對非自住用的房屋訂定較高稅率，是政府用來抑制房價、打擊囤屋的工具，也是回應民眾對於居住正義的要求，今年不動產評價委員會做出2020年房屋稅六都最低的決議時，也要求市府依據量能課稅原則，多屋者須多繳稅。然而，市府所提的差別稅率法案，遭到台南市議會退回，令人遺憾。

市府說，從現實情況來看，台南市內非自住房屋的持有成本偏低，租稅負擔也相對較輕。例如，營業用的房屋佔所有戶數的8.4％，全台南市有47.2％的房屋稅來自營業用房屋。但非自住用的房屋佔所有戶數6.2％，卻只有5.8％的房屋稅來自於此，可見持有3套房屋以上的多屋族，租稅負擔明顯過輕。

此外，非自住用房屋的成長速度是自住客的兩倍，面對此一趨勢，市府提出差別稅率法案，就是希望讓多屋族負擔持有房屋的合理成本，並且鼓勵釋出空屋，給更多有需要居住的自住客，符合居住正義的普世價值。

市府從今年7月1日起調降房屋稅，在推行輕稅的同時，也希望引導房屋市場健全發展，讓有需要的市民能夠以合理價格取得住屋，避免建案浮濫造成空屋過多。對於台南市議會退回差別稅率法案並要求重新評估，台南市政府表示尊重，並重申除了營造輕稅的環境外，也要落實民眾期待的居住正義。