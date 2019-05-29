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台中港貨櫃車「雙櫃相疊上路」左右晃　網怒：拿別人命開玩笑

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▲▼台中港貨櫃車違規。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）

▲台中港貨櫃車違規疊雙貨櫃上路，車身左右搖晃，網友直喊「太扯了！」。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》，下同）

記者陳玉／台中報導

真的母湯！有民眾在臉書社團《爆廢公社》PO影片寫下「這個駕駛有點誇張了啦」，可見一輛貨櫃車後方竟運載兩個上下疊的貨櫃，行駛在路上車身明顯左右搖晃，就這樣一路往前開；對此，台中港務警察總隊行政科長李鵬修表示「駕駛明顯就是違規！」，目前已調閱該路段監視器清查發生時間，確定該車所屬公司後，將依《商港法》「妨礙港區安全」、《道交條例》「大貨車裝載貨櫃超出車身」等法開罰。

「一看就知道是駕駛貪圖方便！」李鵬修向《ETtoday新聞雲》記者表示，目前僅看到臉書上影片，尚未接獲民眾檢舉該車；經查該路段為中南一路北向道路，因該處屬於港區道路，不同於一般道路，可依《商港法》第36條「妨礙港區安全」或第40條「危害港埠作業」，依同法第65條開罰10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

▲▼台中港貨櫃車違規。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）

▲貨櫃車疊在雙貨櫃上路，警方目前已調閱監視器追人，將依法開罰。

另該車1個貨櫃有2.37公尺高、2個相疊為4.74公尺高，明顯超高，可依《道路交通管理處罰條例》第29條「大貨車裝載貨櫃超出車身」，開罰3000元以上、9000元以下罰鍰。

網友見影片也回覆「太誇張了！」、「港區裡面什麼誇張的事都有，早就習慣了」、「碼頭工作十年，第一次看到神人」、「拿別人的命開玩笑」。

ET快訊
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關鍵字：台中港,貨櫃,台中港務警察總隊

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