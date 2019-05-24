ATM大盜出獄改當甩尾車手　大肚山當秋名山「瘋狂飄移」GG了

記者李忠憲／台中報導

曾犯下ATM提款機竊案被關的男子洪家宏，出獄後成立臉書粉專「暴甩宏 DriftHong D.H.」，改走改裝車甩尾車手路線，活躍在車界。他在粉專放上一段山路甩尾精彩影片，宛如日本動畫「頭文字D」般，卻遭人發現其實在大肚山區。警方表示，已依公共危險罪嫌將洪男送辦並開罰，同時也將增設中線防撞桿等，維護用路人安全。

▲男子在大肚山區開改裝車甩尾，宛如動漫頭文字D，遭法辦開罰。（圖／翻攝臉書）

擁有1000多個粉絲的臉書粉絲專頁「暴甩宏 DriftHong D.H.」，5月11日上傳一段甩尾影片，宛如日本知名動畫「頭文字D」男主角藤原拓海，開著AE86在自己的群馬縣秋名山下坡甩尾奔馳，經過專業拍攝剪接，有如電影般緊湊，高超的甩尾技術更是讓網友驚呼「厲害」、「帥」、「原來車可以這樣開」。

▲▼甩尾影片透過剪輯，宛如電影般。（圖／翻攝臉書）

在影片中，觀眾或許會以為是在日本青名山所拍攝，但眼尖的民眾一看卻發現，現場不是在日本，而是在台中市大肚區大肚山上的華山路。民眾說，近來發現該路段的彎道地面上，出現多處明顯的燒胎痕，原來就是這人所為。

而自封為「暴甩宏」的這位車手，竟「大有來頭」，原來他是在台南開著未懸掛車牌車輛，犯下ATM提款機竊案的34歲男子洪家宏。他2016年學電影「玩命關頭」，在台南與同夥開車竊走重達300公斤的ATM提款機，得手411萬餘元，分贓後各自逃逸，他卻在去日本看車展後回國時被逮。

洪男在2018年出獄後，重出江湖轉往改裝車界，專精甩尾，並出沒在各賽車及車聚活動，在雙B車界很活躍。他在粉專及IG都放上與性能車跟賽車女郎合照，並在合法的場地載女伴甩尾體驗，雖然按讚數少，但看起來很自得其樂。

▲暴甩宏否認車是他開的，但影片中駕駛確定是他。（圖／翻攝臉書）

▲暴甩宏活躍在改裝車界。（圖／翻攝臉書）

烏日警分局表示，獲報後在5月15日就通知洪男到案說明，他供稱，車是他的，但影片中的車手不是他，而是他借給綽號「高個子（台語）」的人，再透過剪接放上自己的粉專。目前已先依公共危險罪嫌將他函送法辦，未掛車牌上路依道路交通管理處罰條例開罰，最高可罰1萬800元。若開車蛇行與危險駕駛行為最高可處2萬4千元並吊照扣車，拍攝車與被拍攝車一起競速競技，最高可罰9萬元。

另外，台中市交通局也將在該路段多處設置道路中線防撞桿，警方也會加強巡邏，並增設監視器，以防有心人士到場飆車，危及他人安全。