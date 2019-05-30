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酒駕撞死2人僅判7年　男大生父痛哭「一直減刑」：這就是台灣的法律

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記者李忠憲／台中報導

男子陳瑞盈酒駕造成彭姓男大生及鄭姓女護師慘死，台中地院30日判處7年徒刑，彭男父親落淚控訴肇事者「想回家」竟酒駕害死2人，「自私自利」！他認為，台灣司法就是「一直減刑」，但「酒駕致人傷亡沒有被寬恕權利！」

▲▼大里酒駕造成2死案宣判，家屬到場聽判。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲大里酒駕造成2死案宣判，男大生父親到場聽判。（圖／記者李忠憲翻攝）

台中地院30日宣判大里酒駕2死案，肇事者陳瑞盈遭依酒駕致人於死等罪判7年有期徒刑，遭撞死的彭姓男大生父親，及鄭姓女護師母親、男友等均到場聽判。

▲▼台中大里酒駕陳嫌。（圖／東森新聞）

▲陳男酒駕害死兩命，台中地院判7年徒刑。（圖／東森新聞）

▲台中2日凌晨發生酒駕撞死人。（圖／記者陳玉翻攝）

▲事發現場的機車已不成車樣，零件散落一地。（圖／記者陳玉翻攝）

▲台中2日凌晨發生酒駕撞死人。（圖／記者陳玉翻攝）

彭男父親得知判決後泣訴，他（指陳男）只想到自己的方便，法官問他為何要喝酒開車，他說「想回家，卻讓別人回不了家，這不是很諷刺嗎？」酒駕的人自私自利，罔顧用路人安全。造成多少悲劇發生，也是一輩子、永遠無法再回復。

媒體問到宣判結果，彭父說，台灣的法律就是這樣，檢察官求刑10年，一審判7年，他（指陳男）再上訴，二審不知又判幾年，就是「一直遞減、一直遞減、一直減刑下去」，最後就是判到緩刑。這就是台灣的法律，根本就沒有在尊重生命，「酒駕致人傷亡，本來就沒有被寬恕的權利。」

▲▼大里酒駕造成2死案宣判，家屬到場聽判。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲鄭姓女護師母親用英文表達喪女之痛。（圖／記者李忠憲翻攝）

鄭姓女護師母親在現場，以英文訴說喪女之痛。鄭女男友表示，2月9日已跟女友舉行冥婚，曾夢到老婆穿白色婚紗幫他擦汗，要他再找別人好好過日子。

他說，女友是一個很善良的人，曾託夢找他和媽媽。夢中的她叫他不要抽菸，不要喝酒，「叫我生活要好好過，要照顧家裡」。最後一次託夢是在媽媽那邊，媽媽說看到她過得很快樂，沒有牽掛，比較放心。

他也說，女友最讓他難忘的實在太多了，喜歡她的優點很多，不然怎麼會在一起4年。

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關鍵字：酒駕,宣判,家屬,撞死人,台中地院,大里

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