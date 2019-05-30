和美番雅溝佈滿臭油　紡織廠漏油最高罰600萬元

▲紡織廠漏油，汙染番雅溝，環保局連夜清查。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣環保局29日下午5時接獲彰化農田水利會緊急通報，和美鎮番雅溝近仁川路及彰和路口下游處發現油污漫延數百公尺，環保局即刻派員至現場查看，排水內油品經判應屬重油類，連夜佈3道攔油索攔截，發現疑似是附近為一紡織廠其所設重油燃料貯槽底部破裂加上周邊防溢堤破損，導致油槽內重油外洩。

▲環保局人員連夜佈攔油索攔截油漬。

縣議員賴清美28日將溝渠油污po上網，寫下「河川變色，誰的責任？兇手又是誰？我相信環保局、警察局可以把源頭找出來，不能下雨就偷排，非常非常不道德，環保局拜託你們硬起來，不能再姑息養奸了，這種嗆鼻味真的很難受」。

從影片中可以看到溝渠內有蔓延數百公尺的油污，而且呈現的是一大塊一大塊的，不斷的從上游往下流，油漬發出嗆臭味，讓民眾掩鼻難受，趕緊跟賴清美陳情，賴清美懷疑是大雨過後，又有工廠偷排，希望相關單位趕緊出面處理。

▲紡織廠漏油，汙染番雅溝。（圖／翻攝自彰化縣議員賴清美臉書）

30日清晨環保局，再派員沿線追緝油污染元兇，查到大霞北橋處有一側排溝有油污流出，再往上溯查為一紡織廠其所設重油燃料貯槽底部破裂加上周邊防溢堤破損，導致油槽內重油外洩並沿廠區排水溝排至番雅溝，污染地面水體違反水污染防治法第28條規定，最高可處新臺幣600萬元，現場已命污染行為人即刻進行水體油污清除作業，並限期完成除污作業，以維持水體環境品質。

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