學長後照鏡加裝「金童玉女」幫引路　民眾驚歪...她嬌呼：下秒騎進異世界

▲學長在機車後照鏡綁上童男童女，為曾小姐引路。（圖／曾小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者戴若涵／採訪報導

機車安裝「特殊配備」騎車上路恥力全開！一名從事殯葬業的曾小姐因為時常迷路，學長竟突發奇想在她的後照鏡上安裝2尊童男、童女「幫妳引路」，趕著上班的她還沒想太多，直到接收到路人的異樣眼光時才驚覺不對勁，直呼「這完全符合移動式神主牌啊！」

曾小姐在臉書社團「爆怨公社」發文，「學長的好意讓我越騎越不對勁，路人的眼神讓我渾身發毛」，原來因為女網友平時都搭乘大眾交通工具，較少騎車上路，因此特別容易迷路，學長決定在她的機車後照鏡上綁上共2尊童男、童女「幫妳引路、帶路」，一剛開始趕著上班的她還沒想太多，加上快遲到了，2尊童男女又綁得很緊，沒時間拆，曾小姐就決定直接出門。

直到停等紅燈時，曾小姐發現，雖然上班時間車流量大，但一旁的機車騎士卻刻意與她保持距離，還投以異樣眼光，不時路旁還傳出笑聲及竊竊私語，她才驚覺不對勁，「這完全符合移動式神主牌啊！我怕下秒進入異世界」，她也表示，「雖然我開了導航語音還會迷路...但我不覺得裝上他們我就會變行動地圖」。

不少網友看了照片後，也忍不住噴笑，「你真的這樣騎上路也是很有恥力R」、「金童指引西方路，玉女隨行極樂天」、「妳有穿小鳳仙裝嗎？」、「過橋要喊喔~」、「妳跟學長484有仇」、「妳確定妳沒有得罪過他嗎，趕快回想一下」。

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