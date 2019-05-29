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演講學霸PK選美冠軍！起底語言天才「3聲道起跳」　美中女主播辯論將登場

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▲▼ 美中電視女主播辯論貿易，福斯《雷根黃金時段》（Trish Regan Primetime）主持人雷根VS中國國際電視台《欣視點》主持人劉欣。（圖／ETtoday製）

▲ 劉欣將與雷根辯論貿易。（圖／ETtoday製）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美中女主播「LIVE貿易辯論」即將在台灣時間30日上午8時登場，隨著外界關注度提升，她們的驚人背景也陸續曝光。中國國際電視台（CGTN）主播劉欣不僅是國際英語演講冠軍，更會說中、英、法、德、土耳其5國語言，福斯商業頻道女主播雷根（Trish Regan）也不遑多讓，不但在1993年奪下選美冠軍，會說英文、西班牙文及義大利語，更在節目中以流利的西班牙語採訪委內瑞拉反對派領導人瓜伊多（Juan Guaido）。

根據福斯財經網官方資料顯示，雷根自大學畢業後，先後在哥倫比亞廣播公司（CBS）、彭博電視、CNBC等媒體任職；到了2015年，她選擇加入福斯財經網擔任「雷根黃金時段」（Trish Regan Primetime）節目主持人，陸陸續續採訪許多知名人士，包括現任總統川普（Donald Trump）、億萬富翁「華爾街之狼」卡爾伊坎（Carl Icahn）等人，並擔綱主持財經網的2016年美國總統大選、2018年美國期中選舉以及2019年的國情咨文演說現場直播節目。

▲美國福斯商業頻道（Fox Business）女主播崔西．雷根（Trish Regan）。（圖／翻攝自推特@trish_regan）

▲ CGTN主播劉欣將透過衛星連線的方式參與現場辯論。圖為美國福斯商業頻道女主播雷根。（圖／翻攝自推特@trish_regan）

值得一提的是，看似財經新聞背景豐富的雷根，以前是個熱愛音樂的孩子。根據外媒BELLA New York Magazine先前的專訪報導，她從4歲就開始學鋼琴，在學會ABC之前就開始接觸音樂，接著踏入歌劇領域，還到海外進修，接著輾轉從音樂學院進入哥倫比亞大學就讀，從此愛上歷史和經濟。期間，她也憑藉著在音樂領域的自信，成功贏得1993年新罕布什爾州選美冠軍。

「在高盛（Goldman Sachs）和NBC新聞的實習經歷，讓我走上了財經新聞這條路」，雷根提到，對於熱愛歷史的人來說，成為一名記者是件令人興奮的事情，「因為每天報導的新聞都將成為我們走過的歷史。」

此外，雷根會說英文、西班牙文以及義大利文。在今年1月的節目中，雷根以流利的西班牙語，採訪委內瑞拉反對派領導人瓜伊多（Juan Guaido）。

談及外語能力，中國國際電視台（CGTN，又稱「中國環球電視網」）主播劉欣也很厲害，根據華盛頓郵報報導，她會說中、英、法、德、土耳其5國語言，也拿到法語高級資歷證書（DALF）。

此外，在就讀南京大學外國語學院期間，她於1995年擊敗27國、37名選手，在世界英語聯合會（ESU）世界英語演講比賽搶下冠軍寶座。根據公開資料顯示，劉欣先後當過央視英語國際頻道主持人及央視駐日內瓦首席記者。

事實上，美中貿易戰演變成「美中女主播之戰」起因於14日的一篇評論，當時雷根表示，中國的繁榮是以美國利益為代價。雷根先前還說，華府對北京政府展開貿易戰是「別無選擇」，並三度譴責中方從美國人身上竊走數十億美元，「我們應該利用現有的金融工具展開經濟戰。」對此，劉欣在節目上回應稱，雷根把美國描繪成一個真正受害者的形象，「仔細分析她所說的話，這些都是情緒上的言語和指責，沒什麼實質內容。」

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關鍵字：主播,福斯,CGTN,劉欣,雷根,欣視點,雷根黃金時段,北美要聞

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