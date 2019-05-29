路透：美考慮停止培訓F-35飛行員　報復土耳其買俄S-400

▲ 俄羅斯S-400防空系統。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國近期施壓土耳其放棄採購俄羅斯S-400防空導彈系統，否則將祭出嚴厲制裁，有消息人士向《路透社》爆料，美國正在認真思考是否暫停培訓土耳其F-35戰機飛行員的計畫。如果消息屬實，這將是美國與土耳其在近年歷史上，關係發生嚴重分化的事件之一。

報導指出，雙方已經爭吵數個月，美國聲稱俄羅斯的S-400防空導彈系統與西方的防禦系統不相符，而且會造成土耳其向美方購買的F-35戰機處於危險之中。2名熟悉土耳其F-35計畫的不具名人士表示，目前美方尚未做出最終決定。

此外，目前也不清楚在亞利桑那州（Arizona）的路克空軍基地（Luke Air Force Base）接受駕駛F-35戰機的訓練的土耳其飛行員，在計畫暫停之後，是否要立刻離開美國國土，或是獲准留在基地內，直到雙方確定土耳其在計畫的未來定位。

▼ F-35A。（圖／翻攝美國空軍官網）

華盛頓近東政策研究所、研究土耳其項目的主任恰普塔伊（Soner Cagaptay）認為，「華盛頓正在示意，雖然不願意打破與土耳其的軍事同盟關係，但如果安卡拉（Ankara）仍不改變購買S-400的想法，它已經做好準備。」

目前，美國國防部和國務院都拒絕發表任何意見，但國防部發言人安德魯斯（Mike Andrews）表示，安卡拉正在和美國討論採購愛國者反導彈系統，因為愛國者導彈防禦系統不僅能作為S-400的替代方案，還可以滿足土耳其的國防需求。

事實上，據CNBC於21日援引消息人士的話報導，美國給土耳其最後期限，也就是在6月首周結束前，土耳其必須取消與俄羅斯數十億美元的交易，並採購美國所生產的「愛國者反導彈系統」，否則會被踢出洛克希德馬丁公司的F-35計劃，100架F-35戰鬥機不會交付，土耳其同時還要面對美國的制裁與北約的施壓。

國際問題研究的教授指出，美國不樂見俄土加強連繫，是因為S-400的合約將打破美國對北約成員國武器供應的壟斷地位，在此情況下，北約其他成員國可能會嘗試在中國、印度或俄羅斯找尋美國合約的替代品。

▼ 土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）4月30日在首都安卡拉的一場會議上表示，美國的F-35計畫如果沒有土耳其在內，注定會「徹底崩潰」。（圖／達志影像／美聯社）

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