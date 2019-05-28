快訊／北北基5縣市「大雨特報」　各地下雨時間曝光

▲鋒面雲系已經接觸北台灣陸地。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

鋒面來了！中央氣象局今天（28日）上午7時許對台北市、新北市、基隆市、桃園市和屏東縣發布大雨特報，今鋒面接近及對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，桃園以北及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。天氣風險公司分析師賴忠瑋提醒，鋒面南下時整體環境仍然相當不穩定，容易有局部小範圍的對流雲系消消長長，而且一旦開始下雨，雨勢都不小。

大雨特報：台北市、新北市、基隆市、桃園市、屏東縣

請繼續往下閱讀...

中央氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，鋒面今一早抵達，全台天氣由北往南轉變，且有局部大雨發生機率；鋒面通過期間可能有中尺度對流發展，留意短時強降雨可能性。他提醒，今鋒面影響最劇烈，全台天氣不穩定，中南部降雨時間會晚一點；周三鋒面（29日）逐漸遠離，但仍有水氣。

▼今凌晨0時至上午7時，降雨集中在台灣頭和台灣尾。

▲▼今鋒面通過，全台都會下雨。（圖／氣象局）

賴忠瑋在臉書說，受到鋒面雲系南下影響，各地天氣更不穩定，清晨到上午中部以北會陸續有陣雨，降雨也將從北部開始往南延伸，下午到晚上南部平地也會逐漸受到鋒面雲系影響而有局部陣雨，山區在中午過後就會開始有午後熱對流發展；東部則要留意在外海發展起來的小範圍低壓雲系，往陸地接近的話也會帶來陣雨。

賴忠瑋提到，這波鋒面雲系的結構不算特別紮實，主要原因有兩個，第一個是高空的低壓位置較偏北，台灣主要是受到尾巴的影響；另一方面是西南風不算特別強，水氣不是很充足。他說，不過即便如此，還是要留意鋒面南下時整體環境仍然相當不穩定，容易有局部小範圍的對流雲系消消長長，而且一旦開始下雨，雨勢都不小，有些低窪排水不良的地方還是會有嚴重積水的可能性。

賴忠瑋說，這次鋒面主要影響台灣的時間就是今和周三兩天，雖然不至於在台灣滯留，但是移動速度也不快，預計到周三才會逐漸脫離，結構也會再減弱；周三的雨勢就會緩和許多，不過還是要留意各地仍然容易有局部短暫陣雨，中南部山區則容易有午後雷陣雨。