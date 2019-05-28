快訊／「鋒面通過中北部轟隆隆」15縣市大雨特報　新北二級淹水警戒

▲天氣風險公司提醒，現在台北、新北、桃園、新竹正在大雷雨中。（圖／翻攝天氣風險臉書）

記者陳俊宏／台北報導

雨區擴大！中央氣象局今天（28日）上午9時40分對北北基15縣市發布「大雨特報」。天氣風險公司提醒，鋒面通過中，北部轟隆隆，預計中午抵達中部，北部雨勢轉緩，換中部要防範雷雨發生。水利署也對新北市發布「二級淹水警戒」。

大雨特報：台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣

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二級淹水警戒：新北市三重、板橋、新莊

氣象局指出，今鋒面通過及對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，台中以北及屏東地區有局部大雨發生的機率；中南部山區及南投地區午後亦有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▲▼鋒面通過中，全台防大雨。（圖／氣象局）

天氣風險公司在臉書發文說，雖鋒面本身的結構不是很完整，但進入到陸地後還是產生局部的對流系統，現在台北、新北、桃園、新竹正在大雷雨中，請留意自身安全，聽到雷聲請入室內躲避。

天氣風險公司表示，鋒面預計中午抵達中部，北部雨勢轉緩，換中部地區也要防範雷雨發生，尤其山區、丘陵一帶結合午後對流發展，雨勢會比較大；南部也有零星的雷雨，整體影響程度比較小，但今、周三（29日）兩天山區午後雷雨同樣比較旺盛，盡量避免山區活動。

▼氣象局對全台15縣市發布大雨特報。（圖／氣象局）

