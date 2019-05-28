快訊／中部5縣市「大雷雨警戒」　午前防劇烈降雨、9級以上強陣風

▲中部5縣市大雷雨警戒。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

中央氣象局稍早針對「新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時45分止，該區域民眾須慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

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▲台中現正下起大雨。（圖／記者呂佳賢攝）

示警區域

新竹市：東區、北區、香山區

新竹縣：竹北市、新豐鄉、寶山鄉、峨眉鄉

苗栗縣：苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉

台中市：西屯區、南屯區、豐原區、東勢區、大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、后里區、神岡區、大雅區、外埔區、大安區、大肚區、龍井區

彰化縣：彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉、埔鹽鄉、芳苑鄉

▲受到鋒面由北往南通過影響，氣象局針對全台15縣市發布豪雨、大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局預報員劉沛滕表示，今天受到鋒面由北往南通過影響，目前累積雨量最多的地區落在桃園楊梅，累積雨量達100毫米，氣象局也已針對桃園縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣發布豪雨特報，估累積雨量都將接近100毫米；由於目前鋒面來到台中一帶，氣象局也針對中部5縣市發布大雷雨即時訊息，要特別留意強降雨、密集打雷情況。

▲鋒面通過影響，各地陸續出現強降雨，雨大到能見度很低。（圖／記者屠惠剛攝）

氣象局指出，影響台灣的鋒面約早上7~8點進到北部陸地，目前位置在台中一帶，下午會移動到嘉義附近，傍晚則會通過南高屏地區，今晚後就會大致通過台灣南部地區。明後兩天鋒面會滯留在巴士海峽附近，因此，中南部在周二、三還是會有局部短暫雷陣雨發生，北部地區則相對穩定。

至於接下來的天氣變化，北部地區天氣可穩定到周五，但周六會有另一道鋒面來到台灣北部海面，屆時將再轉為不穩定天氣；中南部地區在周四、五也會恢復穩定天氣，但要留意午後山區雷陣雨發生。