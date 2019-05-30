裝甲542旅戰車戰鬥隊掃蕩敵軍　蔡英文視導反機降對抗

軍聞社／記者周昇煒新竹報導

「漢光35號演習」實兵操演進入第3天，總統蔡英文29日前往湖口營區視導「反機降對抗操演」，驗證陸軍裝甲542旅戰車戰鬥隊指管機制及反制敵機降能力。

蔡總統在國安會祕書長李大維、國防部長嚴德發等人陪同下，在司令台上視導操演過程，並在裁判長的解說下，了解反機降對抗的各項課目。

第三作戰區表示，本次操演採縮短距離演練，由特指部特戰連擔任攻擊軍，假想敵軍在其空中兵力掩護下完成機降，並成功建立著陸場，以利後續兵力增援；裝甲542旅任防衛軍，在接獲支援申請後，即由戰車戰鬥隊就戰鬥位置完成警戒幕建立及作戰準備，並在砲兵火力與陸航戰鬥隊掩護下，對敵人進行掃蕩；演練過程逼真，充份展現官兵平日訓練成果。

第三作戰區指出，本次操演計官兵2百餘員，並派遣AH-64E、AH-1W、OH-58D、UH-60M直升機、CM11戰車、CM33裝步戰鬥車、 M109A5自走砲車、輕型戰術輪車及拖式飛彈車等9項34件武器參與演練；其目的在使幹部熟稔指參作業程序，指揮部隊依計畫投入戰鬥，達到磨練幹部戰場管理及兵力運用能力，同時提升兵種協同作戰效益。

第三作戰區強調，近期鋒面過境，官兵仍不畏風雨在惡劣環境下訓練，就是為了應變敵各項可能威脅，使敵不敢輕易來犯，保障國人生命財產安全，籲請國人持續給予國軍支持與鼓勵。

蔡總統在視導反機降操演後，搭乘輕型戰術輪車前往後勤支援區，了解官兵戰甲車維保及後勤物資整備作業；隨後，蔡總統前往醫院逐一探視因公受傷的542旅15位官兵，給予慰問金表達關懷與慰問。