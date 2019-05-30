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歷經48天航行萬餘浬航程　海軍敦睦支隊返抵國門

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海軍敦睦支隊返抵國門　官兵家屬熱情歡迎

軍聞社／記者李一豪高雄報導

歷經48日航行、萬餘浬航程之後，海軍民國108年敦睦遠航訓練支隊29日返抵國門，順利完成任務，受到各單位官兵及家屬熱情的迎接，出海多時的官兵、學生與家人再次團聚，場面溫馨喜悅，令人感動。

敦睦支隊上午航抵左營軍港，由海軍政戰主任孫常德中將率各單位官兵代表，以及受邀前來迎接的千餘位家屬在港邊迎接。

當家人一出現在視線中，雖然艦艇尚未完成靠泊，官兵已迫不及待與家人熱情揮手招呼，靠岸後，支隊長王少將及許多官兵都收到家人獻上的鮮花與擁抱，思念之情，溢於言表。

海軍敦睦支隊返抵國門　官兵家屬熱情歡迎

除了溫馨的團聚，港邊也上演浪漫求婚記，過程中，磐石軍艦掛起巨幅求婚布條，儀隊架起槍門，在艦上同袍齊心協助下，敦睦支隊郭翰聲少校身著雪白軍服帥氣登場，穿越槍門，向女友許下一生的誓言，在全場近2千位官兵、眷屬見證下，終於打動芳心，抱得美人歸，也為敦睦支隊增添喜事與佳話。

海軍108年敦睦遠航訓練支隊今年共執行國內環島航訓，以及敦訪帛琉、馬紹爾、索羅門等3友邦國家，並前往南沙太平島進行國土見證，敦睦邦誼、宣慰僑胞，同時訓練海軍官校、政戰學院應屆畢業生，成果斐然，軍聞社將陸續刊出系列專題，詳盡報導此次敦睦支隊航訓過程，敬請期待。

海軍敦睦支隊返抵國門　官兵家屬熱情歡迎

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