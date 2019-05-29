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聯合濱海決勝作戰操演　響尾蛇、劍一飛彈攻擊空中目標

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聯合濱海決勝作戰操演　驗證國軍整體作戰效能

軍聞社／記者李忠軒花蓮29日電

「漢光35號」演習29日實施「聯合濱海決勝作戰操演」，採支隊編組方式，納編海、空軍主力艦艇及戰機參演，驗證官兵聯合作戰能力，達成海上殲敵目標。

此次操演區分「防空作戰」、「聯合反潛」、「反水面作戰」等階段，P-3C反潛機、S-70C反潛直升機、濟陽級艦及錦江級艦共同執行海空協同反潛。

聯合濱海決勝作戰操演　驗證國軍整體作戰效能

隨後，支隊各艦發射干擾彈後，依序以5吋砲、76砲及方陣快砲等主砲對水面目標實施射擊；空軍F-16、幻象2000及IDF戰機，也分別以響尾蛇、魔法及劍一飛彈攻擊空中目標。

聯合濱海決勝作戰操演　驗證國軍整體作戰效能

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