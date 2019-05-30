2019高校畢業歌票選／辭修高中《旅誠》

《旅誠》

作詞：廖婉婷、彭如婷、林哲誼、蘇玟雁

作曲：林安栗、周廷紘、簡紹翔、陳少飛、彭如婷、林哲誼、蘇玟雁

演唱：林安栗、彭如婷、簡紹翔、林哲誼、蘇玟雁

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創作理念：

有別於以往悲傷催淚的風格，這首充滿希望、琅琅上口、歌詞動人的歌曲，期盼能帶領大家緬懷過往，展望未來！

歌詞：

驀然回望 曾經青澀臉龐

教室玩耍打鬧的模樣

怎捨得遺忘

記憶迴廊 片段散落心房

南洋杉下懸掛的希望

寄託著倔強

這地方 思留難忘 於憶倘佯

淚水滿溢眼眶

微風 吹散我的荒唐

曾經年少輕狂令人難忘

餘波仍蕩漾

陽光 穿透我的徬徨

照亮未來理想

就算迷惘也勇敢去闖

流年時光 懵懂已成過往

青春歲月值得被收藏

有你在身旁

乘著風 帶著希望 揮動翅膀

朝著夢想～飛翔

微風 吹散我的荒唐

曾經年少輕狂令人難忘

餘波仍蕩漾

陽光 穿透我的徬徨

照亮未來理想

就算迷惘也勇敢去闖

懷過往 舊時光

卻從不是終章

故事未完待續就在前方

微風 吹散我的荒唐

曾經年少輕狂令人難忘

餘波仍蕩漾

陽光 穿透我的徬徨

照亮未來理想

就算迷惘也勇敢去闖

微風 吹散我的荒唐

曾經年少輕狂令人難忘

餘波仍蕩漾

陽光 穿透我的徬徨

照亮未來理想

就算迷惘也勇敢去闖

星空 與我一同歌唱

曾經花漾年華 不停回望

忍不住悲傷

月光 安慰我的愚妄

(指引我的方向

帶領我們看見那曙光)X2

