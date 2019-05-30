2019高校畢業歌票選／曙光女中《漾Young》

《漾Young》

作詞：趙靈 謝欣純 鄭婷予 邱曼妮 施維妮 朱惠謙 蕭竹 黃芷暄

作曲：趙靈 謝欣純

演唱：趙靈 謝欣純 鄭婷予 邱曼妮 施維妮 朱惠謙 蕭竹 黃芷暄

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創作理念：

這首歌的創作理念大致上以"青春"作為構思 從剛升上小高一的懵懂 逐漸蛻變為成熟的高三生 途中或許感到徬徨亦或是迷惘 但只要昂首闊步，必定能展翅高飛。

歌詞：

小小的操場 一絲絲曙光照著我們

留不住青春的狂 剩回憶時空擺盪

即將追尋希望 全為你我美麗的嚮往

吟一首歌你帶我翱翔 都已不再徬徨

我們曾經青澀模樣 轉眼已為逝去過往

攜手經歷挫折和迷惘 一起度過風浪

往未來的路程還長 承諾將來一起走過

即使淚水從臉龐流下 我們依然相伴 飛翔

小小的走廊 一步步喚起青春的漾

描繪曾經懵懂的時光 承載著熱血夢想

我們曾經稚氣模樣 轉眼已為逝去過往

攜手闖過低潮和失望 一起邁向理想

往未來的路程還長 承諾將來一起走過

即使淚水從臉龐流下 我們依然相伴 飛翔

當有挫折徬徨 讓我迷失方向

你的安慰幻化成彼此的力量 喔～～～～

我們曾經青澀模樣 轉眼已為逝去過往

攜手經歷挫折和迷惘 一起度過風浪

往未來的路程還長 承諾將來一起走過

即使淚水從臉龐留下 我們依然相伴 飛翔

我們曾經青澀模樣 轉眼已為耀眼光芒

