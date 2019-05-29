幕後／卓榮泰誤判初選被中執委要求道歉　柯建銘拋共識決...陳菊贊聲附和

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對民進黨「蔡賴對決」的總統初選辦法，中執會29日下午再度進行討論，基隆市長林右昌在會中率先發言指出，中執會決議一直被污名化，3月6日的期程也必須承認是誤判，大家收到訊息以為不會有其他人登記，他認為應該要道歉。林右昌此話一出，立刻得到在座多數中執委認同，但黨主席卓榮泰卻強力反對。

民進黨29日的中執會討論，最終並未直接進行表決，而是採「共識決」方式通過中執委翁章梁等24位跨派系執委提案版本，亦即以手機、市話各半的方式進行民調，另外同時納入台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜兩位人選進行對比，民調時間訂於6月10日至14日進行，至於電視政見會則由本來二場改為一場。

在會議開始前，賴清德陣營已經同意納入50％手機民調，癥結點就在於是否要納入柯文哲進行民調。因此，總統府秘書長陳菊、賴清德代表林俊憲、蔡英文代表林錫耀、黨團總召柯建銘、黨主席卓榮泰等人，在主席辦公室會商。柯建銘則撥了通電話給賴清德，直接告訴他「柯文哲一定會參選，為何不納入」，說服他同意此方案。

接著中執會開始開會，據與會人士轉述，在會議剛開始時，先由中執委王定宇提會議直播、不休息、不開小房間，但黨主席卓榮泰以為了會議氣氛，以及不要讓直播常態化為由，裁示「不直播」。

接著，基隆市長林右昌率先發言，他認為中執會的決議被污名化成是破壞現有制度，讓他感到很痛心，各界的支持者都覺得，在這二個月期間裡，黨的決策者完全不知在做什麼，好像黨主席在跟中執委們對幹。

林右昌在會中表示，3月6日的期程必須承認是誤判，所有執委收到的訊息都是這是一個單純的初選，不會有其他人登記，「我們做了錯誤的決定，應該向大眾、蔡總統，以及賴院長道歉。」

這時候會中諸多中執委也聲援，認為當初黨與黨主席傳遞給中執委們的訊息，的確只有一人角逐連任，並沒有其他人會登記參選，目前選戰狀況的時空背景與今年3月相差甚遠，而這時候，與會者也開始要求黨主席向社會大眾道歉。不過，卓榮泰在會中態度強硬，不願意道歉，他認為當時有明確告訴大家，若有其他人登記參選，則依照黨的機制進行。

緊接著，在座的中執委王定宇、何博文、林耀文、鄭寶清也都各自發表看法，贊成林右昌的談話，認為3月份在期程安排時，大家只認為是單純初選，不會有其他人出來登記，後來翁章梁也跳出來說，在初選辦法上，應該要跟著時事走，要依照當前的選舉狀況來做調整。

此時，黨團總召柯建銘提議要進入實質討論。據與會人士轉述，在進入實質討論之後，方向也已經越來越明朗，卓榮泰與羅文嘉也各自表達看法後，柯建銘又跳出來說，「那大家大致有共識了，那就不用表決了，採共識決吧」。

當柯建銘拋出共識決的提議後，會中一直沒有講話的總統府秘書長陳菊終於出聲附和，算是給柯建銘一劑強心針，表示同意採共識決，不要進行表決，而中執委陳明文等人也都紛紛同意。眼見眾人的意見趨於一致後，擔任賴清德代表的中執委林俊憲則強調，應該要把他的反對意見納入紀錄，大家也沒有其他意見後，最後卓榮泰才進行裁示。

▼黨團總召柯建銘在會中主動拋出「共識決」，不進行表決。（圖／記者屠惠剛攝）

