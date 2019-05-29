　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德接受手機民調　高嘉瑜抱屈：改變初選規則對他不公平

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

政治中心／綜合報導

民進黨總統初選陷泥沼，繼22日的中執會協調未果，民進黨中央29日下午再度討論。對於前行政院長賴清德已同意總統蔡英文陣營所提納入手機民調，但對於是否加入台北市長柯文哲的三方對比，仍未達共識，台北市議員高嘉瑜表示，納入第三個人對比，本就不是初選辦法裡的規定，對賴清德不公平，甚至有賴粉認為，「都已經退讓到這個程度還要選嗎？」。

高嘉瑜29日在《雲端最前線》直播節目中表示，初選辦法白紙黑字寫的很明確，就是跟主要對手做對比，而納入第三個人對比，不是初選辦法裡的規定，因此「賴清德不接受是合理的」，就算要改變初選辦法，也要對方願意接受，否則「任何有一方看了都會覺得對賴清德不公平」。

高嘉瑜指出，民進黨總統初選爭議未解，支持者內心很煎熬，被迫分成兩派，有賴清德支持者抱怨，賴清德應走法律戰、戰到底，但卻是態度放軟，接受手機民調，「都已經退讓到這個程度，這樣還要選嗎？」，賴清德已經退到支持者都不能接受了。

高嘉瑜認為，站在賴清德的角度，不走法律戰是因為「不願撕裂民進黨，希望民進黨團結」，而若中執會一旦表決，民進黨就會倒，破壞原本的初選規則，這都是賴清德不願看到的，只希望照著初選規則走，讓支持者看到民進黨達成共識、共同努力。

高嘉瑜也重申挺賴原因，回想當初選議員時黨內沒有派系支持，但賴清德主動贊助五萬份文宣，過程中讓她覺得賴清德願意給年輕人機會，「自然而然在情感上會比較挺賴」，但若賴清德跟蔡英文相同做法，也同樣會批評，因為初選辦法公布後，就應該照著走。

▲高嘉瑜。（圖／翻攝自雲端最前線）

▲高嘉瑜。（圖／翻攝自雲端最前線）

ET快訊
彩券、統一發票中獎5000元以下將免課稅
苗議員FB嗆網友「回去給人X」　鄭聚然道歉
槓Uber條款！代僱司機圍政院怒砸雞蛋

關鍵字：高嘉瑜,賴清德,蔡英文,總統初選,民進黨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／獨派團體橫躺霸佔北平東路　遭警方迅速架離清場

王鴻薇批悠遊卡有三大病症　柯文哲宣示：6個月殲滅敵軍

一卡通入主北捷挨轟　柯文哲暗指被新潮流騙

賴清德接受手機民調　高嘉瑜抱屈：改變初選規則對他不公平

「郭台銘沒有要卡韓」劉宥彤：黨中央如果挺...為何沒有手機民調

雲林縣議會超過半數26名議員　公開力挺韓國瑜

台中首座多功能滯洪池將完工　盧秀燕：解決水患供應水源

韓國瑜凱道誓師　柯文哲稱「陳抗」遭糾正改口「嘉年華」

綠譏「中央處理器」　盧秀燕：跟中央「處理」要回原民獎勵金

幕後／林右昌先發言！痛心中執會被污名　承認3月黨誤判初選沒人登記

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

陳玉珍卡位趁隙「環抱蔣萬安」　橫躺主席台猛扯麥克風遭拉下台

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

三寶無極限！待轉區當停車格　女行李放好才上車...騎士看傻眼

後方狂按喇叭...轎車神Move躲過 貨車「煞車失靈」保齡球式撞三車

張雁名「雙重人格隨機殺人」!?　 天心一眼識破：你在裝病

快訊／獨派團體橫躺霸佔北平東路　遭警方迅速架離清場

王鴻薇批悠遊卡有三大病症　柯文哲宣示：6個月殲滅敵軍

一卡通入主北捷挨轟　柯文哲暗指被新潮流騙

賴清德接受手機民調　高嘉瑜抱屈：改變初選規則對他不公平

「郭台銘沒有要卡韓」劉宥彤：黨中央如果挺...為何沒有手機民調

雲林縣議會超過半數26名議員　公開力挺韓國瑜

台中首座多功能滯洪池將完工　盧秀燕：解決水患供應水源

韓國瑜凱道誓師　柯文哲稱「陳抗」遭糾正改口「嘉年華」

綠譏「中央處理器」　盧秀燕：跟中央「處理」要回原民獎勵金

幕後／林右昌先發言！痛心中執會被污名　承認3月黨誤判初選沒人登記

快訊／獨派團體橫躺霸佔北平東路　遭警方迅速架離清場

搶劫犯對攝影機「豎中指」　警方反擊帶回原處舉「V」手勢合影

玉山盃／李晨薰、陳志杰極速150　羅健銘：關鍵是均速

龜山島發現岩漿庫　學者警告：若噴發引起海嘯 宜蘭有一半不見

37家有線電視系統、4衛星頻道搶先達成100%HD傳送

信義計畫區頂級A貨人人搶　辦公室租金7年一坪漲500元

柯爾讚湯神攻防傲視其他後衛　伊巴卡難忘西冠G6被他轟11顆三分

2020大選是台灣最後一次？　國台辦嗆小英「騙術總會被拆穿」

王鴻薇批悠遊卡有三大病症　柯文哲宣示：6個月殲滅敵軍

寶貝別生病！毛孩「7歲前後」檢查次數不同...這3階段須注意

2020總統選舉追蹤調查

投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘說，出來參選是為高雄市長韓國瑜解套，將來他若坐鎮中央，一定幫高雄發大財，並翻轉台灣經濟發大財。《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽..

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

政治熱門新聞

高雄麵攤生意掉4成　怒譙：擱想..

高副市長包庇親妹？　藍議員酸韓..

羅智強：韓國瑜年輕族群「全面崩..

柯文哲：韓國瑜怎麼會是庶民？

艦長性侵女少尉　海軍火速拔官移..

ET民調／國民黨總統初選　郭領..

李進勇出任中選會...這5人落..

國民黨甲動阻擋黃捷「性平小組」..

影／參加韓國瑜萬人造勢？ 吳敦..

董念台批館長　最壞的妖魔鬼怪

韓國瑜6/1上凱道　柯文哲：沒..

蔡賴私會2hr　29日中執會成..

王金平：陳水扁曾派蔡英文化解對..

畢典強撞造勢　爸媽選去挺韓大會

更多熱門

相關新聞

郭台銘表態樂意參加6/1韓國瑜造勢　一起把蔡英文拉下台

韓粉串聯在6月1日替高雄市長韓國瑜舉行2020總統造勢大會，高雄市長韓國瑜本人也將現身，號稱將聚集10萬人造勢。郭台銘今（29）日被問到是否會出席，他回表示，目前未受邀，但表態願意出席，並強調郭粉與韓粉的目標是一致的，就是要把蔡英文拉下台。

林右昌痛心：承認3月黨誤判初選沒人登記

快訊／卓榮泰：為氣氛中執會「不直播」

抗議雞蛋遭「沒收」　挺賴支持者怒吼

數百支持者包圍民進黨怒喊：公平初選！

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

潑酸24歲妻「焦黑毀容」　帥警：她婚後變香爐

每月撲倒董娘2次！小王：有腰力就好

登山客攻頂聖母峰　瞬間死亡畫面曝光

「幫夫運」最旺的星座女Top 3

耳機線「被電梯門纏住」她慘遭斬首

全球首見！ 大屯火山發現休眠「心跳」現象

阿伯珍藏軍服60年　臂章階級讓大家驚了

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

電鍍廠偷排氰化物　21歲新婚男「爸我不行了」亡

紅燈過馬路被撞雙亡！網批活該　家屬痛哭

快訊／韓藝人被經紀人強拍裸照與影片

童眼發黑成熊貓　失聯3天保母PO網求救

慘叫一聲來不及　他身體被切兩半

高雄麵攤生意掉4成　怒譙：擱想欲做總統

正妹撞球鏡頭太母湯　彎腰露出邪惡視角

更多

最夯影音

更多

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面