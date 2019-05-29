賴清德接受手機民調　高嘉瑜抱屈：改變初選規則對他不公平

政治中心／綜合報導

民進黨總統初選陷泥沼，繼22日的中執會協調未果，民進黨中央29日下午再度討論。對於前行政院長賴清德已同意總統蔡英文陣營所提納入手機民調，但對於是否加入台北市長柯文哲的三方對比，仍未達共識，台北市議員高嘉瑜表示，納入第三個人對比，本就不是初選辦法裡的規定，對賴清德不公平，甚至有賴粉認為，「都已經退讓到這個程度還要選嗎？」。

高嘉瑜29日在《雲端最前線》直播節目中表示，初選辦法白紙黑字寫的很明確，就是跟主要對手做對比，而納入第三個人對比，不是初選辦法裡的規定，因此「賴清德不接受是合理的」，就算要改變初選辦法，也要對方願意接受，否則「任何有一方看了都會覺得對賴清德不公平」。

高嘉瑜指出，民進黨總統初選爭議未解，支持者內心很煎熬，被迫分成兩派，有賴清德支持者抱怨，賴清德應走法律戰、戰到底，但卻是態度放軟，接受手機民調，「都已經退讓到這個程度，這樣還要選嗎？」，賴清德已經退到支持者都不能接受了。

高嘉瑜認為，站在賴清德的角度，不走法律戰是因為「不願撕裂民進黨，希望民進黨團結」，而若中執會一旦表決，民進黨就會倒，破壞原本的初選規則，這都是賴清德不願看到的，只希望照著初選規則走，讓支持者看到民進黨達成共識、共同努力。

高嘉瑜也重申挺賴原因，回想當初選議員時黨內沒有派系支持，但賴清德主動贊助五萬份文宣，過程中讓她覺得賴清德願意給年輕人機會，「自然而然在情感上會比較挺賴」，但若賴清德跟蔡英文相同做法，也同樣會批評，因為初選辦法公布後，就應該照著走。

▲高嘉瑜。（圖／翻攝自雲端最前線）

