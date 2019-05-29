港澳青聯會拜訪　高市府赫見知名「政二代」

▲擔任香港青年團主席的連勝武表示，來高雄尋找機會進行投資。（圖／記者賴君欣攝）
記者洪正達、賴君欣／高雄報導
香港全國青聯會到台灣參訪，29日下午來到高雄市政府拜會，團員中赫見華人圈著名的政二代，連戰之子連勝武、蔣公嫡孫蔣友松，以及前澳門特首何厚鏵之女何美芝都在參訪團之內，韓國瑜致詞時表示，希望團員能看見高雄的優點加碼投資，至於支持誰代表國民黨參選總統，連勝武僅說「別害我」。
▲擔任香港青年團主席的連勝武表示，來高雄尋找機會進行投資。（圖／記者賴君欣攝）
記者洪正達、賴君欣／高雄報導
香港全國青聯會到台灣參訪，29日下午來到高雄市政府拜會，團員中赫見華人圈著名的政二代，連戰之子連勝武、蔣公嫡孫蔣友松，以及前澳門特首何厚鏵之女何美芝都在參訪團之內，韓國瑜致詞時表示，希望團員能看見高雄的優點加碼投資，至於支持誰代表國民黨參選總統，連勝武僅說「別害我」。
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投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘說，出來參選是為高雄市長韓國瑜解套，將來他若坐鎮中央，一定幫高雄發大財，並翻轉台灣經濟發大財。《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽..