港澳青聯會拜訪　高市府赫見知名「政二代」

▲擔任香港青年團主席的連勝武表示，來高雄尋找機會進行投資。（圖／記者賴君欣攝）



記者洪正達、賴君欣／高雄報導

香港全國青聯會到台灣參訪，29日下午來到高雄市政府拜會，團員中赫見華人圈著名的政二代，連戰之子連勝武、蔣公嫡孫蔣友松，以及前澳門特首何厚鏵之女何美芝都在參訪團之內，韓國瑜致詞時表示，希望團員能看見高雄的優點加碼投資，至於支持誰代表國民黨參選總統，連勝武僅說「別害我」。