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韓國瑜61造勢動員十萬人　邱德順直言「生死鬥」：不足十萬聲勢恐下滑

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▲▼0529高雄市議會李亞築韓國瑜洪東煒教育局長。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜6月1日造勢活動將動員10萬人，對此，邱德順直言這將會是場「生死鬥」。（資料照／記者賴君欣攝）

突發中心／台北報導

挺韓團體6月1日下午2點將在總統府前舉辦「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」全國大會師活動，預計動員10萬人上凱道。對此，曾任桃園縣議員、桃園縣府民政局長邱德順接受媒體專訪時表示，這將是場“生死門”，若人數不如預期，恐會拉低韓國瑜的聲勢，而這也是夢醒時的痛苦開始。

邱德順接受媒體專訪時表示，面對2020這場大選，他原先預估藍綠會是「六四比」，但隨著黨內初選，每天都有變化，藍營已喪失了競爭的優勢，「說不定最後還是被民進黨拿走」。

邱德順提到，以韓國瑜6月1日上凱道為例，這簡直是一場「生死門」。他表示，韓國瑜自從九合一大選落幕後，還沒有在台北舉辦大型造勢活動，但現在的目標卻是十萬人次，「勢必要擠爆，甚至要超越當初競選高雄的『三山造勢』盛況」，否則韓國瑜的聲勢將會開始下滑。

然而，6月1日的造勢活動，邱德順認為，「只會給參加初選的鴻海董事長郭台銘壓力」，而王金平及朱立倫等，「只能苦笑看待」。 他還提到，未來若是韓國瑜與郭台銘2人皆參選，藍軍勢力勢必會開始分散，挺韓國瑜的也將只剩下「鐵桿藍」與「韓粉」，後者還包括「假韓粉」。

邱德順提醒，韓國瑜過去掀起的韓流，讓大家習慣「吃重鹹」，他若代表國民黨參選2020，勢必得想出更有說服力的政見，「怎樣更成功帶動庶民經濟？不可能還是「高雄發大財」等口號，這將喚不起熱情」。

另外，邱德順還說，國民黨最後若打出韓國瑜這張王牌，也絕對沒有穩贏，就像2004年的「連宋合」，親吻台灣土地，但碰上陳水扁的「牽手護台灣」結果敗選，而現在「就看民進黨會不會有當年的能耐，但是可以確定，『韓國瑜被提名，是夢醒之時也是痛苦之時』」。

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