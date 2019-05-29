館長自稱直播是照妖鏡　董念台開砲「他就是最壞的妖魔鬼怪」

▲館長直播畫面。（圖／翻攝自寶寶愛館長youtube）



政治中心／綜合報導

討債名人董念台日前砲轟「館長」陳之漢是「另類神棍」，29日又在臉書開槓，稱館長自稱直播是「照妖鏡」，但其實自己就是最壞的妖魔鬼怪。

董念台諷刺，曾上館長直播的「政治妖」，前後有好幾個，卻沒真正的「照妖」過。反倒是一個「女魔妖」蔡英文，一再的對他拋媚眼，「令他真想叫蔡一聲『親媽好』！」

董念台表示，前陣子苦苓因資訊錯誤，公佈了館長的「前科」，氣的館長到處哭訴，還去弄了一個「良民證」，「若是碰到了我的話，我一定要提告新北市警局：瀆職及偽造文書等罪。」再說警政單位豈能胡亂核發良民證？若館長都可申請到良民證，「我董念台豈不是也可以辦個『孔子證』吧！」

董念台說，館長不時的自誇捐贈了三千多萬的善款幫助社會，他質疑這些捐款，「是館長賣田賣地賣祖產所得嗎？還是自己做大買賣賺來的？若有這麼好賺的大事業，總該有開立發票吧？」

董念台強調，希望館長公佈財務報表，以資證明自己是真正守法的好公民！如覺得自己不便炫耀，「董念台倒是可以要求國稅局幫忙查查看，屆時就可以知道館長是妖或是怪吧！」最後，鄭重提醒館長，「少跟我玩『裝神弄鬼』那一套，我可是葷素全吃的呀！」