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反映同婚議題遭「館長」公開幹譙　南市議員盧崑福提告誹謗

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記者林悅／台南報導

台南市議員盧崑福針對他在議會反映家長對同婚法的疑慮，卻遭網紅「館長」陳之漢公開幹譙，他不堪自己的母親等受辱，28日上午前往台南地檢署按鈴遞狀控告館長陳之漢涉嫌誹謗罪嫌，由檢方受理偵辦。

▲台南市議員盧崑福，支持民眾陪定下，前往台南地檢署按鈴遞狀控告館長陳之漢涉嫌誹謗罪嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員盧崑福，支持民眾陪定下，前往台南地檢署按鈴遞狀控告館長陳之漢涉嫌誹謗罪嫌。（圖／記者林悅攝，下同）

盧崑福28日上午10時30分許在支持民眾陪同下，前往台南地檢署按鈴申告「館長」陳之漢涉嫌誹謗罪嫌，並向南檢遞交刑事告訴狀，檢方完成受理程序，將依法偵辦。

▲台南市議員盧崑福，支持民眾陪定下，前往台南地檢署按鈴遞狀控告館長陳之漢涉嫌誹謗罪嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

盧崑福表示，同婚法雖已立法通過，但很多家長對此議題仍有很多疑慮，他僅是將家長的疑慮提到議事廳討論，臉書卻遭灌爆，館長陳之漢還在自己的節目上公開砲轟他，並不斷以三字經辱罵他。盧崑福質疑難道同婚議題不能提出討論？討論就是歧視？他自己是代議士，在議會的發言可受公評，但館長陳之漢的幹譙已侮辱到他母親，他無法接受，也不容許自己的母親遭到辱罵，因此決定要控告館長陳之漢加誹謗罪嫌。

▲台南市議員盧崑福，支持民眾陪定下，前往台南地檢署按鈴遞狀控告館長陳之漢涉嫌誹謗罪嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

盧崑福強調，館長陳之漢在自己的節目上三字經、五字經不斷，已違反社會價值，帶入不好的風俗，影響很多青少年的價值觀，開口閉口都是三字經，父母出言管教，這些孩子甚至直言館長都是這樣說的。

盧崑福指出，通過同婚法的其他國家，問題都出在家長的抗衡上，家長擔心孩子在國中小這個心智還不成熟的階段上，有關同婚法的議題就進入課程，他僅是反映家長們的疑慮，提出相關問題在議事廳上討論，不料卻是用歧視及網路霸凌方式，遭網軍以匿名方式攻擊。

盧崑福提告訴狀指出，館長於5月25日網路直播時，不時以粗話穢言侮罵告訴人，至告訴人名譽受損，告訴人強調，議會發言內容為其網路直播題材並非不可，惟豈可以三字經等言詞攻擊告訴人，如不提告豈不民眾誤會言論自由之範疇。

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關鍵字：同性,館長,幹譙,盧崑福,南檢,誹謗

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