騎單車去打籃球「2隻浪浪追逐」他摔車　彰化國中生顱內出血

記者唐詠絮／彰化報導

彰化陳姓民眾就讀國中3年級的兒子，25日騎腳踏車前往中彰運動公園打籃球時，途中經過彰南路63巷，突遭兩隻野狗追逐攻擊摔車，造成顱內出血緊急送往彰基加護病房治療，市民代表韓德生對於彰化市層出不窮的流浪犬攻擊事件，造成民怨沸騰與不滿，希望縣府與市府不要再互踢皮球，拿出魄力解決問題。

▲彰化國中三年級生被流浪狗攻擊摔車顱內出血。（圖／彰化市民代表韓德生提供，以下同）

縣長王惠美日前在議會也說明，在2015年所做的流浪狗隻數的統計，只有7千隻，現在已經加倍，縣府的作法，第一個只要民眾發現流浪狗，打電話來彰化縣動物防疫所通報後，將先請鄉鎮市公所進行捕捉，之後，送到彰化縣20幾家動物醫院做結紮，雖然短期之內沒辦法馬上減少牠的數量，但是，對於長期來講，這也是一個作法。

從韓德生提供的37秒影片，從影片左方看到2隻浪浪正在攻擊騎單車的陳姓少年，陳姓少年被追摔車倒地，兩隻浪浪看到人跌到在地，便馬上轉頭離開，獨留少年在地板掙扎，被附近民眾看到趕緊叫救護車送醫急救。

據了解，彰化市民代表會秘書陳淑媛的家人日前騎車行經139線也被流浪狗攻擊摔車，肋骨斷了4根，28日下午才出院，而另一名市民代表也被狗追逐受傷。

《ETtoday新聞雲》記者電訪韓德生，韓說，目前流浪狗收容中心無法容納過多的犬隻，甚至動物防疫所都希望民眾能用認養方式代替撲殺，達到零安樂死的狀況，如今流浪狗攻擊民眾已經造成公害事件，將協助民眾對於此事件追究政府責任，29日也將召開記者會對外說明。

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