博士男「農藥＋飼料」毒殺8流浪狗　到案辯：「要毒老鼠」

記者邱中岳／台北報導

北投警方獲報，在5月初陸續發現有流浪狗遭毒殺橫死街頭，警方循線調查發現1名男子涉有重嫌，並在27日約談對方到案，男子坦承因機車、汽車電線常遭老鼠咬斷，才會用農藥混和飼料想要滅鼠，但沒想到卻造成8隻流浪狗誤食喪命。

警方查出，47歲的王姓男子，因不滿停放住家附近的汽車、機車，常常遭老鼠咬斷線路，所以才會利用農藥調和貓飼料，並放在周圍想要滅鼠，警方27日傳喚王男到案，王男坦承放毒是要撲滅老鼠，但沒有殺害流浪狗的意圖。

▲▼北投1名男子不滿車子電線遭老鼠咬，竟用農藥設下陷阱，沒想到卻毒死流浪狗。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，王姓男子自稱博士班畢業，平時在士林一帶從事餐飲服務，警方帶王男回現場勘查時，王男還刻意想把有農藥反應的機車腳踏墊踢掉卸責，但仍遭警方發現查扣比對，王男見狀才坦承犯行，並交代殘餘農藥藏放地點。

王男向警方供稱，平時在社子一帶有一個菜園，警方事後隨著王男來到菜園，並在工具房內起獲涉嫌毒狗的農藥，經比對後確定就是殺害8隻流浪狗的農藥，事後也將王姓男子依動保法函送法辦。

▲▼男子在士林、北投一帶投毒，事前都會在附近徘迴觀望。（圖／記者邱中岳翻攝）

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