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華航蟬聯公司治理評鑑前5%殊榮　台灣虎航也獲信譽品牌最高榮譽白金獎

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▲▼華航蟬聯「公司治理評鑑」排名前5％殊榮，華航董事長謝世謙（右）出席頒獎典禮，由金管會主任委員顧立雄（左）授獎表揚。（圖／華航提供）

▲華航蟬聯「公司治理評鑑」排名前5％殊榮，華航董事長謝世謙（右）出席頒獎典禮，由金管會主任委員顧立雄（左）授獎表揚。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

中華航空蟬聯「公司治理評鑑」排名前5％的公司，在受評的868家上市公司中，華航再度躋身最高級距，與其他治理標竿企業並列。華航董事長謝世謙今（28）日出席頒獎典禮，由金管會顧立雄主任委員授獎表揚。

本屆公司治理評鑑共計87項評鑑指標，華航逐年強化公司治理制度，健全企業發展及保障利害關係人權益，提升經營綜效，充分揭露資訊，健全董事會職能，為創造員工、股東、顧客、企業及社會的長期價值而努力，並有顯著進步，特別是「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「落實企業社會責任」等構面上有亮麗的表現，此次獲獎是證券主管機關對華航治理作為的最佳肯定。

另外，由消費者投票，決定最值得信賴品牌的第21屆「讀者文摘信譽品牌」大調查結果，也於28日下午揭曉；台灣虎航自2016年首度於低成本航空公司品類中獲得最高榮譽白金獎後，今年為第四度獲獎。

請繼續往下閱讀...

▲▼信譽品牌調查結果今公布，台灣虎航四度蟬聯最高榮譽白金獎。（圖／台灣虎航提供）

▲▼信譽品牌調查結果今公布，台灣虎航四度蟬聯最高榮譽白金獎，由台灣虎航商務長黃世惠代表出席領獎。（圖／台灣虎航提供）

▲▼信譽品牌調查結果今公布，台灣虎航四度蟬聯最高榮譽白金獎。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航商務長黃世惠今日代表出席領獎時，向所有投票支持肯定台灣虎航的消費者獻上感謝，她表示，台灣虎航的企業精神即是熱情、溫暖、真誠，在今年9月即將迎接公司成立5周年之際，能夠連續四年獲頒信譽品牌殊榮，著實是對台灣虎航始終堅持的飛行安全及服務品質的最實質肯定。而隨著航點的擴增，未來服務的旅客勢必更廣更多元，台灣虎航所有員工也將秉持初衷，努力做到盡善盡美。

台灣虎航開航擁有11架空中巴士A320機隊，平均機齡約3.8年，是亞太地區平均機齡最年輕的航空公司之一，每架航機配置180個座位。自2014年9月營運第1條航線至今，已服務將近800萬人次的旅客，即將於6月開航的桃園-公主港(巴拉望)航線，將增為22個航點、29條國際航線的規模。

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關鍵字：華航,台灣虎航,公司治理評鑑,讀者文摘信譽品牌

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