國台辦接力外交部開砲　指李大維會波頓「動搖中美關係」

▲大陸國台辦發言人安峰山。（圖／記者曾俊豪攝）

記者陳政錄／北京報導

國安會祕書長李大維日前訪美，因與美國國安顧問波頓會晤，為台美斷交後首例，引發大陸外交部、國台辦連兩日開砲抨擊。國台辦發言人安峰山今天指出，任何破壞「一個中國原則」的言論與行為，都無異於在動搖中美關係的根基，是非常危險的。他更批評台獨「是歷史逆流，是絕路」。

李大維5月13至21日訪美，行程包括會晤波頓，和美國方面包括戰略暨國際研究中心、布魯金斯研究院、喬治城大學等智庫學者交流。該舉動導致大陸外交部發言人陸慷在昨日的例行記者會上，強調中方反對美國政府以任何藉口、形式與台灣方面保持官方往來的立場。

▲大陸相當關注美台關係發展。（圖／路透社）

他還在回答媒體提問時，率先糾正對方以「對應官員（Counterpart）」描述李大維身分的說法。陸慷指出，美國政府已經承諾它與台灣只是保持非官方的往來，所以不存在所謂李大維先生與博爾頓先生「對應官員」一說。

大陸國台辦發言人安峰山今天也在回答記者提問時，強調「一個中國原則是公認的國際關係準則，也是中美關係的政治基礎」。

▲李大維現職為國安會秘書長，過去曾任我外交部長，因近日訪美並與美方官員會晤，引起大陸反彈。（圖／記者李毓康攝）

他說，任何破壞一個中國原則的言論與行為，都無異於在動搖中美關係的根基，都不符合中美兩國的根本利益，也是非常危險的，我們對此堅決反對。

安峰山表示，我們再次正告民進黨當局，「台獨」是歷史逆流，是絕路。任何妄圖挾洋自重，都是徒勞的，也必將自食惡果

▼大陸外交部發言人陸慷。（圖／CFP）