金門小三通將破2千萬人　6 /1前每日抽一船旅客送禮包

▲陸籍旅客獲贈紀念酒。（圖／金門縣政府）



記者蔡紹堅／綜合報導

金門「小三通」自2001年啟動至今已19年，金、廈、泉通行旅次數即將突破2000萬，金門縣政府特別舉行贈獎活動，於5月27日至6月1日間，每日會抽出一班船贈與旅客精美禮包，並從該船旅客中抽出一人贈與紀念酒等禮品，6月1日的幸運旅客還能獲得玉璽酒一瓶。

金門縣政府表示，為慶祝金門小三通突破2000萬旅次系列活動於昨日展開，首日公開抽獎抽中由廈門來到金門的「新武夷輪」，除了贈送精美禮包外，其中一名陸籍楊姓旅客還獲贈823荷瓶紀念酒及精美禮品。

▼金門小三通邁入第19年頭，旅次數將破2000萬。

楊姓旅客表示，此次是陪同剛結束一段戀情的友人來金門自由行兼療情傷，打算藉由金門的好山好水，培養好心情，並吃吃在地美食，順道血拼，能夠成為首日幸運得主感到很開心，讓這趟輕旅行有了好的開始。

金門港務處指出，隨著「陸客落地簽」、「觀光落地簽證，免附回程船票」，到擴大實施「小三通人員往來正常化」，以及近來推動「陸客到金門一日遊」、「金廈二日遊」、「陸客自由行」及「金廈漳泉旅遊推介」等一連串配套措施，讓兩岸人民往返之旅遊和商務更加便捷，小三通「一日生活圈」已然成形，也帶動金門實質效益。

港務處也感謝本次活動贊助廠商大榮海運股份有限公司、金安航運股份有限公司、金廈海運股份有限公司、坤龍航運股份有限公司、昇恆昌股份有限公司等。