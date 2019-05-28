提李進勇案有「三不正義」　親民黨批民進黨：找個無黨籍主委都懶？

▲親民黨認為民進黨處理李進勇人事同意權案有三個「不正義」。（圖／翻攝自親民黨臉書）

政治中心／綜合報導

立法院會28日進行中選會主委被提名人李進勇的人事同意權案投票，結果於下午4點出爐，最終民進黨挾著多數優勢，以65張同意票通過該人事案。但親民黨方面認為，民進黨處理李進勇人事同意權案，有三個「不正義」，批評民進黨「連找個無黨籍的中選會主委都偷懶！？」

親民黨28日在臉書粉專直批民進黨，立法院為了行使對中選會主委提名人李進勇的人事同意權，展開了激烈的朝野對抗。親民黨指出，民進黨處理李進勇人事同意權案，有三個「不正義」。

「民進黨連找個無黨籍的中選會主委都偷懶！？」親民黨表示，無論是藍執政或綠執政，在中選會法制化後，主委的人選上都盡可能維持「基本」且「形式」的中立。也就是盡量提名學者或無黨籍人士來擔任，「這次民進黨直接找個黨員註銷黨籍就要來中選會主委，實在令人搖頭。」

第二、「民進黨直接用表決送出委員會，連審查也免了！？」親民黨說，李進勇案在委員會審查階段，「民進黨絲毫不管在野黨的強力阻擋，一意孤行地只想把人事案直接送出委員會」，直接動用表決，花了三分鐘把人事案送出委員會，連審查備詢都免了。

另外，親民黨提出第三點質問「今日護航李進勇，明日選務怎公平！？」從李進勇人事案送進立法院後，看到民進黨委員一路護航到底，從委員會到院會，強行要李進勇當上中選會主委，「連現任的中選會委員都看不下去，辭職明志」。

最後，親民黨批評，中選會辦理選務工作首重中立與信任。一個被懷疑中立性，毫無信任感的中選會，「不僅是對台灣民主自由的諷刺，更使得台灣價值蕩然無存」。

▲▼立法院會處理李進勇人事案，朝野立委爆發衝突。（圖／記者林敬旻攝）