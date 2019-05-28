　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

提李進勇案有「三不正義」　親民黨批民進黨：找個無黨籍主委都懶？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼親民黨批民進黨處理李進勇人事同意權案有三個「不正義」。（圖／翻攝自親民黨臉書）

▲親民黨認為民進黨處理李進勇人事同意權案有三個「不正義」。（圖／翻攝自親民黨臉書）

政治中心／綜合報導

立法院會28日進行中選會主委被提名人李進勇的人事同意權案投票，結果於下午4點出爐，最終民進黨挾著多數優勢，以65張同意票通過該人事案。但親民黨方面認為，民進黨處理李進勇人事同意權案，有三個「不正義」，批評民進黨「連找個無黨籍的中選會主委都偷懶！？」

親民黨28日在臉書粉專直批民進黨，立法院為了行使對中選會主委提名人李進勇的人事同意權，展開了激烈的朝野對抗。親民黨指出，民進黨處理李進勇人事同意權案，有三個「不正義」。

「民進黨連找個無黨籍的中選會主委都偷懶！？」親民黨表示，無論是藍執政或綠執政，在中選會法制化後，主委的人選上都盡可能維持「基本」且「形式」的中立。也就是盡量提名學者或無黨籍人士來擔任，「這次民進黨直接找個黨員註銷黨籍就要來中選會主委，實在令人搖頭。」

第二、「民進黨直接用表決送出委員會，連審查也免了！？」親民黨說，李進勇案在委員會審查階段，「民進黨絲毫不管在野黨的強力阻擋，一意孤行地只想把人事案直接送出委員會」，直接動用表決，花了三分鐘把人事案送出委員會，連審查備詢都免了。

另外，親民黨提出第三點質問「今日護航李進勇，明日選務怎公平！？」從李進勇人事案送進立法院後，看到民進黨委員一路護航到底，從委員會到院會，強行要李進勇當上中選會主委，「連現任的中選會委員都看不下去，辭職明志」。

最後，親民黨批評，中選會辦理選務工作首重中立與信任。一個被懷疑中立性，毫無信任感的中選會，「不僅是對台灣民主自由的諷刺，更使得台灣價值蕩然無存」。

▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委起衝突。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼立法院會處理李進勇人事案，朝野立委爆發衝突。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委起衝突。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
即／差100m出隧道口！國道3號自小客「失控飄移」　180度
從同學手機看到「媽媽過世新聞」　喬喬首吐半個月心情
蘋果iPod touch復活！突然上架「6顏色」釋出　售價揭
便祕女痛苦掛急診！醫手伸直腸「360度轉動掏糞」　衰挨告性侵

關鍵字：立法院,李進勇,民進黨,親民黨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立法院上演拆圈票處、破壞票匭　李俊俋譴責國民黨暴力

圖／李進勇人事案開票　國民黨水球直飛主席台...蘇嘉全閉眼難逃一身濕

快訊／65：2！民進黨立委強行投票通過　李進勇出任中選會主委

【懶人包】今年2月才註銷黨籍　李進勇入主中選會爭議一次看

「我一生都在創造奇蹟」柯文哲鬆口：9/17前宣布是否選總統

黃捷哀求：高雄沒發生過性霸凌嗎？國民黨甲動阻擋「性平小組」提案

李佳芬家族從政60年　柯文哲：韓國瑜怎麼會是庶民？

提李進勇案有「三不正義」　親民黨批民進黨：找個無黨籍主委都懶？

選不選總統一延再延　柯文哲：9月17日前決定

「誠信、偷襲、政變」　賴清德：蔡陣營扣我三罪名

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

快撞到惹...教練崩潰狂喊踩煞車 她傻問「哪個？」下秒悲劇QQ

王嘉爾「咬唇+抖肩」男人味爆發　 你有一個缺點..N度示愛閆澤歡

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

《這！就是街舞》驚見女團成員　許凱皓成功晉級羅志祥戰隊

蕭敬騰.袁野夕臉貼臉合唱　共用一支麥..害羞解釋「是省預算」

「我一生都在創造奇蹟」柯文哲鬆口：9/17前宣布是否選總統

黃捷哀求：高雄沒發生過性霸凌嗎？國民黨甲動阻擋「性平小組」提案

李佳芬家族從政60年　柯文哲：韓國瑜怎麼會是庶民？

提李進勇案有「三不正義」　親民黨批民進黨：找個無黨籍主委都懶？

選不選總統一延再延　柯文哲：9月17日前決定

「誠信、偷襲、政變」　賴清德：蔡陣營扣我三罪名

「不能碰到什麼都Yes,I do！」 陳其邁演講偷酸韓國瑜

獨／漢光演習意外15傷　蔡英文29日將親赴探望受傷官兵

蔡英文、賴清德28日會面　羅文嘉：有見面就是好事

不一定選總統！憂藍綠養套殺　柯營坦言：韓國瑜「這2點」最難打

勞資協商避免各說各話　長榮航空訴求：全程直播並開放媒體旁聽

高通與中華電、諾基亞、宏達電結盟　推5G網路垂直應用

「我一生都在創造奇蹟」柯文哲鬆口：9/17前宣布是否選總統

藥袍加身責任加重　嘉藥藥學系生授袍溫馨隆重

帥爆！《魔物獵人》新資料片公開太刀、大劍、飛翔爪新動作

黃捷哀求：高雄沒發生過性霸凌嗎？國民黨甲動阻擋「性平小組」提案

快訊／差100m出隧道口！國道3號自小客「失控飄移」…180度底朝天翻覆

泰國最新版刑法出爐！　性侵致死者「必須執行死刑」

舔毛原因大解析！不捨媽像高速旋轉陀螺　牠：腦袋別想等等要幹嘛

李佳芬家族從政60年　柯文哲：韓國瑜怎麼會是庶民？

2020總統選舉追蹤調查

投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘說，出來參選是為高雄市長韓國瑜解套，將來他若坐鎮中央，一定幫高雄發大財，並翻轉台灣經濟發大財。《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽..

男老師狂摟女學生 「從髮梢撫摸到腰」20秒影片曝光

政治熱門新聞

嗆館長有7前科　李天鐸回應了！

漢光演習傳意外　15官兵受傷

快訊／李進勇出任中選會主委！

若當總統薪水全捐！郭台銘承諾象..

高雄麵攤生意掉4成　怒譙：擱想..

快訊／反對李進勇當主委　中選會..

ET民調／國民黨總統初選　郭領..

郭台銘快問快答　解密為何愛喝波..

韓造勢10萬人　王：連宋配「溢..

獨／韓國瑜辦公室移鳳山　真正原..

睽違5年國道起降！F-16V漢..

雙手環抱蔣萬安...陳玉珍：他..

LIVE／李進勇人事案闖關　藍..

張麗善表態支持韓國瑜

更多熱門

相關新聞

李進勇任中選會主委 郭台銘：民進黨罔顧選舉中立、令人不齒

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今天（28日）在臉書發文，以「連中選會都淪陷為新東廠，民主進步何在！？」為題，指稱民進黨罔顧選舉中立，強勢通過李進勇擔任中選會主委，這樣的行為令人不齒。

台南沿海種電　黑面琵鷺覓食區域不准種電

李進勇案水球戰中通過！行政院致謝、對暴力行為「表示遺憾」

國民黨砲轟蔡：李進勇案讓2020選舉蒙上陰影

走訪台南工廠　賴清德沒顧好勞工權益

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 王令麟 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

做胎夢真懷孕！媽聽完女兒一段話狂哭：好內疚

紅燈過馬路被撞雙亡！網批活該　家屬痛哭

即／日本公園傳隨機砍人！2死16傷

未滿14歲！他爆膿汁：幫男同學OO傳染

充電玩手機　男手指被「電到斷裂」慘死

15歲小女友劈腿　台中「邊緣男」上門怒殺她全家

孫生約到明日花綺羅　床照曝光

台研究：吃鳳梨3個月　可消滅70%飛蚊症

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」

連兩胎不知父親是誰！21歲母親丟包男嬰害他活活餓死

心測「伸出一隻手」看你的真實性格！

薇薇癌逝2年！夫環島：請妳跟好

台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！

被北捷清潔工狂揍！督導女兒哭了：我媽沒有錯

摸到粉絲手上自殘傷疤　洛基秒抱緊

更多

最夯影音

更多

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面