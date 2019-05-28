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【懶人包】今年2月才註銷黨籍　李進勇入主中選會爭議一次看

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▲▼立法院第9屆第7會期內政司法及法制委員會聯席會議審理中選會主委一案。主委被提名人李進勇列席備詢，遭到國民黨籍立委強力杯葛，雙方爆發推擠。（圖／記者湯興漢攝）

▲新任中選會主委李進勇。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院會28日進行中選會主委被提名人李進勇人事同意權案投票，不過由於前雲林縣長李進勇黨籍色彩過於明顯，引起國民黨以及外界抗議。國民兩黨發動28日各自發出甲級動員，一早便強佔主席台，在院會開始前雙方已陷入僵持。歷經約6小時的投票後，民進黨團以65:2的人數優勢通過人事案，也讓黨籍背景爭議相當大的李進勇成功入主中選會。

去年九合一大選亂象叢生，中選會前主委陳英鈐在選後請辭獲准。今年2月25日行政院提名曾任當時還具有民進黨籍的法官、律師的前雲林縣長李進勇出任中選會主委，並函送立院審查。國民黨團認為，中選會須公正獨立，李進勇立場鮮明、政治性格強烈，非常不恰當。李進勇為表決心，先是聲請民進黨中央註銷其黨籍，承諾會堅守行政中立，黨中央也於2月27日起註銷李進勇黨籍。

立法院於4月9日院會處理李進勇人事案，經由表決後交付內政委員會審查，民進黨團先前一度為避免人事案影響行政院長蘇貞昌赴立院接受總質詢而自行撤案，9日院會則在46名民進黨立委支持下，全案付委審查。

▲▼院會表決報告事項 國民黨團提案「反對酬庸 退回李進勇」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲院會表決報告事項，國民黨團提案「反對酬庸 退回李進勇」。（圖／記者屠惠剛攝）

隨後4月11日內政委員會邀請行政院秘書長李孟諺列席，審查李進勇人事同意權案，藍綠兩黨也各自發出甲級動員，國民黨立委一路阻擋李進勇進會議室，李進勇被一路推擠進不了內政委員會，藍營更痛批李進勇若接中選會主委是「助紂為虐」，在雙方僵持不下，李進勇遭「罰站」一小時，最後由國民黨團杯葛成功。

▲▼立法院第9屆第7會期內政司法及法制委員會聯席會議審理中選會主委一案。主委被提名人李進勇列席備詢，遭到國民黨籍立委強力杯葛，雙方爆發推擠。（圖／記者湯興漢攝）

▲李進勇列席備詢，遭到國民黨籍立委強力杯葛，雙方爆發推擠。（圖／記者湯興漢攝）

緊接著兩周過後，內政委員會25日再次排審，席間國民黨立委不惜與李進勇及民進黨立委爆發肢體衝突，會議最終由召集委員張宏陸宣布直接表決，以15票同意、5票反對通過人事案，席間朝野立委不惜潑水、撕看板、翻桌、互相飆罵上演「全武行」，國民黨團甚至痛批李進勇是「三秒勇」。

▲▼國民黨團訴求退回李進勇爆發衝突畫面。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團訴求退回李進勇爆發衝突畫面。（圖／記者屠惠剛攝）

時序進入五月後，眼見立法院會期即將結束，民進黨立委吳玉琴於5月21日程序委員會提案，建議將中選會被提名人李進勇人事同意案增列為28日院會討論事項。國民黨立委陳宜民、林奕華等人雖表達異議，但民進黨團仍在人數優勢下以8比5之贊成票表決通過，人事案確定送交28日院會處理。

數名民進黨立委27日下午利用朝野協商、萬安演習期間，先行進入議場並占領主席台，更反鎖議場大門使其他人不得進入，不過隨後即被國民黨團總召江啟臣抓包，院方亦制止，一行人頓時怒火中燒，直接在議場門口開直播，大罵執政黨護航李進勇的行為。

▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委起衝突，鄭添財丟圈票處。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委起衝突，鄭添財丟圈票處。（圖／記者林敬旻攝）

國、民兩黨28日一早便各自發動甲級動員，進入議場強占主席台，在院會開始前雙方已陷入僵持，民進黨立委利用多數優勢，將國民黨立委架離主席台，約於上午9時50分由立法院長蘇嘉全主持會議，並宣布開始投票。未料，雙方爆發強烈推擠，儘管圈票處及票匭才剛設置好，就被國民黨立委費鴻泰等人拉倒，江啟臣與林為洲更直接將一號票匭搬離議場，運往林為洲辦公室。

歷經約6小時的投票，蘇嘉全下午4時宣布開票，國民黨立委在蘇嘉全宣布開票的當下，朝議場及開票處狂砸水球，最終民進黨挾著多數優勢通過，同意票65票、不同意2票通過李進勇人事案，也讓黨籍背景爭議相當大的李進勇成功入主中選會，民進黨立委們則紛紛於議場內鼓掌歡呼。

▼立法院處理中選會李進勇人事案，國民黨立委丟水球抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院處理中選會李進勇人事案，國民黨立委丟水球抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院處理中選會李進勇人事案，國民黨立委丟水球抗議。（圖／記者林敬旻攝）

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