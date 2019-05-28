抗議為韓國瑜量身定做特別辦法　王金平：不是民調強就真正強

▲王金平。（圖／王辦提供）



政治中心／綜合報導

國民黨中常會15日決議2020總統大選以全民調方式納入主被動參選人，前立法院長、國民黨總統參選人王金平抗議特別辦法為高雄市長韓國瑜量身定做，28日接受媒體專訪時再表示，「不是民調強就是真正強，藍綠都在因人設事，是公平合理的嗎？」

國民黨中常會通過2020總統提名特別辦法及作業要點，王金平回應，「既不能認同，也無法接受」，質疑初選辦法量身訂做、因人設事，直批變來變去的黨中央，就是要陷黨於不義，「有人不用報名就可參加比賽？」，但國民黨中央則希望他「相忍為黨」。

而王金平28日於《聯合新聞網》受訪時再度表示，曾在吳王會時當面告訴黨主席吳敦義「要找個真正強的，不是表面民調強就是強，要為國民黨、為中華民國想」，而吳敦義、前總統馬英九因訪陸條件受限，體會到民進黨政府因人設事，卻體會不到黨內初選的問題，反問「他們自己受害，卻體會不到他人受害，這是公平合理？」

被問及若韓國瑜參選總統不能贏得2020大選，國民黨是否會面臨「總統、高雄雙輸」的局面，王金平表示，不知道會不會如此，但收復高雄時也帶動國民黨在南部縣市的票數成長，「萬一再輸掉，國民黨要何年何月何日再拿回，將是整個國民黨的損失、中華民國的損失，大家要看到這麼遠」。