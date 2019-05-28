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巴西監獄暴動起碼40死　囚犯集體敲門狂奔「混亂中遭勒斃」

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▲▼巴西多所監獄發生暴動，囚犯家屬情緒激動要求真相。（圖／路透）

▲巴西多所監獄陷入混亂，囚犯家屬情緒激動要求真相。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

巴西北邊的多所監獄發生暴動，至少有40名囚犯被發現死亡，很多人都是因為窒息而亡。面對監獄陷入混亂，有人持續敲著牢房的門口，當局已派遣部隊控制動亂的情形；有關官員則表示，不少囚犯被磨尖後的牙刷刺傷，接著又慘遭勒死。

BBC報導，巴西一所監獄26日才爆發紛爭，疑似囚犯鬥毆釀成至少15人死亡，緊接著，又有另外40名以上的囚犯在不同的監獄被發現過世。當局表示，巴西亞馬遜州（Amazonas）首府瑪瑙斯（Manaus）的最新死亡情形，死因大多都是窒息。

在4所不同的監獄中，工作人員執行例行檢查時發現了死者。亞馬遜州州長利馬（Wilson Lima）形容這些暴亂是一場危機，26日所展開的調查會進一步擴大，涵蓋到最新的死亡事件。

▲▼巴西多所監獄發生暴動，囚犯家屬情緒激動要求真相。（圖／路透）

▲囚犯家屬到監獄外抗議。（圖／路透）

一名不願透露姓名的囚犯母親告訴《里約時報》（The Rio Times），監獄的情形非常混亂，「每個人都開始奔跑、敲門，沿著走廊跑步。」事實上，類似的事件並不是首例，回到兩年前，此次涉事的一所監獄便發生嚴重動亂，當時造成56人死亡。

根據官方數據，巴西擁有全球第三多的監獄人口數，截至今年4月就有71萬名囚犯。然而，監獄的空間無法負擔人口數，造成這些人的空間過度擁擠，助長了集結幫派，同時帶來暴力、動亂等情形。

去年9月，一名全副武裝的男子在一所監獄外引爆炸藥，並槍殺一名警察；當時約有92名囚犯藉此逃獄。儘管政府想要改善監獄衍生的問題，同時實施更嚴格的管制措施，此舉卻遭到監獄內外的犯罪集團強烈抵制，幫派分子甚至在今年初展開約80起的襲擊事件，包括公共建築、銀行、公車與加油站等地點都遭殃。

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關鍵字：巴西,監獄

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