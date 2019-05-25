巴西最高法院過半支持：提供LGBT《反歧視》保護　「恐同暴力」行為列罪行

▲巴西聯邦最高法院決定，「歧視同性戀者」及「歧視跨性別者」的行為應列入罪行。（圖／路透社）

記者楊絡懸／綜合外電報導

巴西聯邦最高法院23日決定，保護LGBTQ不受歧視，在11名大法官投票中，6名法官認為應該要將「歧視同性戀者」及「歧視跨性別者」的行為列入罪行，因為這等於是種族歧視；若將性取向和性別排除在巴西的《反歧視法》之外，即屬違憲。

根據「TransEurope」組織統計調查，巴西在2017年就有171個跨性別者被殺害，全球居冠；人權組織「Grupo Gay da Bahia」也指出，今年巴西至少有141人因性向而被殺；而美洲人權委員會（Inter-American Commission on Human Rights）報告稱，每16個小時就有人死於「恐同式攻擊」（homophobic attack）。

▲巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）。（圖／路透社）

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）經常發表仇恨女性、反對同性戀、種族歧視。他曾說，寧可生出夭折的孩子，就算孩子死掉，也不願接受孩子是同性戀者。他在上個月也呼籲同性戀遊客不要去巴西觀光，也說巴西不能被稱為「同志天堂」。

另外也有部分教會人士、福音派人士，不時針對同志族群發表歧視言論。當博爾索納羅今年1月就職總統時，一名公開出櫃的同志國會議員就放棄了自己的席位，在死亡的威脅中，趕緊從巴西逃離。

▲巴西於2013年通過同性婚姻合法。（圖／路透社）

巴西在2013年通過同性婚姻，2018年合法更改民事登記上的姓名與性別的權利，不需經法律授權或接受性別重置手術；但《反歧視法》卻僅涵蓋基於種族的歧視。巴西聯邦參議院正辯論，應另立法保障LGBTQ族群並防止暴力行為，懲罰基於性取向或性別的「仇恨犯罪」，最高可能判5年有期徒刑。

最高法院以行動捍衛少數族群，投票結果決定要提供真正的保護，但假若議會不推動法案，法案無法通過或被否決，那麼「恐同」行為仍會持續進行，畢竟牧師並不會僅侷限在教堂裡，他們仍可四處散布他們的思想：「同性戀是一個罪，會傷害神聖人格。」