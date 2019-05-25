委內瑞拉監獄爆發警民衝突！手榴彈飛噴...29囚犯死亡

▲委內瑞拉監獄爆發衝突，29名囚犯死亡。（示意圖／免費圖庫pxhere）

國際中心／綜合報導

南美洲國家委內瑞拉近期爆發一起監獄暴力事件，據傳有囚犯投擲了3枚手榴彈，炸傷了19名警察，然而也有29名囚犯在衝突中死亡。當地政府官員宣稱這是一起「失敗的逃獄事件」，不過人權組織形容該案件根本就是「大屠殺」。

根據《路透》報導，位在委內瑞拉中部波圖格薩州（Portuguesa）的阿卡里瓜鎮（Acarigua）發生監獄囚犯和警方衝突的事件，造成29名犯人死亡、19名警察受傷。波圖格薩州公民安全部長瓦萊羅（Oscar Valero）表示，該起事件是囚犯們預謀越獄，不過內部發生爭執，最後警方介入才導致後續的傷亡，該監獄大約關了355人。

當地人權組織委內瑞拉監獄觀察站（Venezuelan Prisons Observatory）懷疑事件並不單純，表示犯人持有的手榴彈來源不明，而且既然和警察發生衝突，為何只有犯人死亡？據了解，這些被拘留者已經連續幾天要求政府官員協助他們，避免被轉到家人無法探視的遙遠監獄，而在暴力事件發生時，當局即進入牢房進行搜查，並趕走探視的婦女，估計設施內應有約540名囚犯。

報導指出，該監獄原先設計是要讓公民在接受正式審判期間居留48小時，但刑事司法程序常常拖延，導致這些「犯人」必須在該設施待上數個月甚至數年時間，而監獄的空間不足，擁擠的環境將可能影響被拘留人的身心狀況。