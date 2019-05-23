巴西電信商將用「華為設備」測試5G　盼藉此提高競爭力

▲華為被美列入貿易黑名單。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

巴西電信運營商TIM Participacoes SA（下稱TIM）周三表示，將使用華為提供的設備，在巴西南部城市佛洛裡亞諾波里斯（Florianopolis）進行5G無線技術測試。TIM是義大利電信（TIM SpA）在巴西的子公司，同時也是巴西電信四巨頭之一。據該國電信網站Teleco的數據顯示，截至今年第一季，TIM在巴西的市場所占比位列第三，達24.07%，與排第二的Claro（24.63%）僅有微弱的差距。

▲美國總統川普日前正式簽署行政命令，將華為列入出口管制實體清單。（圖／路透社）

據路透社報導，TIM首席執行官彼得•拉布里奧拉（Pietro Labriola）22日在一份聲明中表示，「在巴西和義大利，義大利電信都想成為5G的先驅和領導者，弗洛里亞諾波利斯是巴西首個擁有3.5 GHz頻率5G天線的城市。

該營運商還透露，其在巴西的另外兩個城市也有測試5G的計劃，合作對象分別是芬蘭的諾基亞（NOKIA）和瑞典的愛立信（Ericsson）。根據拉布里奧拉的說法， 5G技術預計將於明年在巴西開始發展，這取決於當地政府設置的頻率拍賣條件。他強調，「我們看到了一些有利因素，例如拍賣設計有利於投資和簡化安裝天線和光纖的程序，這有利於巴西的競爭力和增長。」

▲美國政府公告「黑名單」後又將禁令延遲至8月中旬生效。（圖／路透社）