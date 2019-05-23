爽領「年薪225萬」！工程師不配合指派被fire　他想討薪法官不給

▲章男遭公司以「不適任」為由解僱，他不服提訴訟屢屢敗訴。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

地方中心／新竹報導

章姓男子任職於某半導體公司，年薪高達225萬元，而公司以他不適任為由，將他調職台中辦公室，但章男拒絕。事後他向新竹縣政府申請勞資爭議調解，但公司竟以違法勞基法直接解僱章男，他最後轉向提起確認僱傭關係存在訴訟，要求公司支付他薪水及獎金，法院判他敗訴，他不服上訴，但高院也認為他不符勞基法規定，駁回上訴。

章男主張，他每月月薪16萬元，且公司每年6月、12月再加發1個月薪資，年薪超過225萬元，但公司明知他以屆退休年齡，為脫免給付退休金，竟以「不適任」為由，將他調職台中上班，他認為不合理，於是拒絕前往，但沒想到公司竟直接收回他的公用筆電及取消門禁卡，讓他無法上班。

無計可施的章男最後轉向申請新竹縣政府勞資爭議調解，但公司認為他工作屢有不適任，造成公司損害，嚴重影響工作秩序及工作態度消極傲慢，不服上級指示，以勞動基準法「違反勞動契約或工作規則，情節重大」、「無正當理由繼續曠工三日，或一個月內曠工達六日」終止雙方勞動契約。

章男最後提起確認僱傭關係存在訴訟，他強調公司所主張他怠工等，與事實不符，且他近8年來在公司工作，於工廠維修數量一直居同事之冠，公司還於內部品質事件會議開始時，感謝他取消5天休假幫忙趕貨，「何來的怠工？」

法院審理時，認定公司已於2017年4月10日依規定終止雙方勞動契約，也就是雙方的僱傭關係已從那時結束，章男卻要公司支付他薪水及獎金實屬無哩，因此判他敗訴，但章男不服上訴。

高院調查後發現，章男工作時經常干擾其他同事，導致其他工程師不願與他合作，連分組都不願意與他同組，還曾不配合公司進行改進計畫，甚至在開會時對主管不敬。另外，章男2017年3月22日起至4月6日止皆未辦理請假手續，又無法提出正當理由無法提出勞務給付，符合公司所以提「無正當理由繼續曠工三日」，而公司依勞基法規定終止契約無不合理，因此駁回張男上訴。全案可上訴。

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