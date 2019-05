美軍部署伊朗邊境F-35進入「野獸模式」　搭載火力開到最大！

▲伊朗邊境F-35進入「野獸模式」外掛武器也全部搭載。(圖/翻攝自USAFCENT twitter)



美國空軍F-35A閃電II戰鬥機在靠近伊朗邊境的達夫拉空軍基地(Al-Dhafra)展示了「野獸模式」起飛。「野獸模式」是指F-35A搭載外掛武器飛行,也被稱為戰爭第三日模式(Third Day of War)。

綜合外媒新聞報導,「野獸模式」的相反是「隱身模式」,即武器只位於戰機內部。在這種情況下,F-35A配備了雷射制導炸彈GBU-12和空對空導彈AIM-9響尾蛇。

F-35為了突破敵方防線,最初將重點放在隱形性能,躲避雷達偵測,因此武器會內置,稱為「戰爭首日」(First Day of War)模式;野獸模式等於犧牲的第五代戰機的高度隱形效果,在戰機內部與外部全都掛滿武器,把火力提升到最大,也被稱為戰爭第三日模式(Third Day of War)。

達夫拉空軍基地位於伊朗對面的波斯灣沿岸附近,部署有美國空軍第380遠徵維修中隊飛機和首批F-35A戰機。

在今年2月的西太平洋戰鬥演訓,美國印太司令部(USINDOPACOM)發佈聲明指出,在菲律賓海與東海的演訓中,垂直/短場起降的F-35B戰機從「胡蜂」號(USS Wasp,LHD-1)兩棲突擊艦起飛,首度試射GBU-12「鋪路」II型(GBU-12 Paveway II)雷射導引炸彈,和衛星導航的GBU-32聯合直接攻擊炸彈(JDAM),當時的武器配置與這次在伊朗邊境的武器配置類似,也就是在當時演訓,F-35也進入「野獸模式」。

