美軍部署伊朗邊境F-35進入「野獸模式」　搭載火力開到最大！

▲伊朗邊境F-35進入「野獸模式」外掛武器也全部搭載。（圖／翻攝自USAFCENT twitter）



國際中心／綜合報導

美國空軍F-35A閃電II戰鬥機在靠近伊朗邊境的達夫拉空軍基地（Al-Dhafra）展示了「野獸模式」起飛。「野獸模式」是指F-35A搭載外掛武器飛行，也被稱為戰爭第三日模式（Third Day of War）。

綜合外媒新聞報導，「野獸模式」的相反是「隱身模式」，即武器只位於戰機內部。在這種情況下，F-35A配備了雷射制導炸彈GBU-12和空對空導彈AIM-9響尾蛇。

F-35為了突破敵方防線，最初將重點放在隱形性能，躲避雷達偵測，因此武器會內置，稱為「戰爭首日」（First Day of War）模式；野獸模式等於犧牲的第五代戰機的高度隱形效果，在戰機內部與外部全都掛滿武器，把火力提升到最大，也被稱為戰爭第三日模式（Third Day of War）。

達夫拉空軍基地位於伊朗對面的波斯灣沿岸附近，部署有美國空軍第380遠徵維修中隊飛機和首批F-35A戰機。

在今年2月的西太平洋戰鬥演訓，美國印太司令部（USINDOPACOM）發佈聲明指出，在菲律賓海與東海的演訓中，垂直/短場起降的F-35B戰機從「胡蜂」號（USS Wasp，LHD-1）兩棲突擊艦起飛，首度試射GBU-12「鋪路」II型（GBU-12 Paveway II）雷射導引炸彈，和衛星導航的GBU-32聯合直接攻擊炸彈（JDAM），當時的武器配置與這次在伊朗邊境的武器配置類似，也就是在當時演訓，F-35也進入「野獸模式」。