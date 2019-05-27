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解放軍再傳軍機墜毀　機上6人全數殉職

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▲解放軍-17B-5型直升機。（圖／翻攝自人民網）

▲解放軍-17B-5型直升機。（圖／翻攝自人民網）

大陸中心／綜合報導

繼山東威海18日發生一起墜機事故後，解放軍再傳有軍機在秦嶺墜毀，6名軍人殉職。據網傳的照片顯示，西藏軍區陸航旅一架直升機近日墜毀，造成6名現役軍人全部死亡；照片中也出現殉職軍人的遺像，間接證實為烈士們壯烈犧牲的消息。不過對於網傳照片，官方目前都未做任何證實。

據《多維新聞網》報導，一張「921721機組烈士永垂不朽」的照片最近在大陸網路間流傳引發關注，照片中還出現6名現役軍人的遺像，而這組數字可能是西藏軍區陸軍航空旅的米-17運輸直升機。

▲軍機,墜毀。（圖／翻攝自微博@四分三十三秒）

▲網傳解放軍軍機墜毀，機上6人不幸殉職。（圖／翻攝自微博@四分三十三秒）

巧合的是，山東大眾網5月20日報導提到，一名叫房浩的現役軍人在13日執行飛行任務時，途經漢中秦嶺時不幸壯烈犧牲。房浩生前是一名西藏軍區的軍人，曾在新疆軍區陸航旅服役，由一名陸航機務轉為陸航無線電技師。房浩在5月20日被西藏軍區批准為烈士，烈士棺槨於5月24日下午到達泰安高鐵站。

報導提到，「921721」機組駕駛的米-17系列直升機應該是在5月13日於秦嶺上空墜毀，導致包括房浩在內的6人全部死亡；「921721」機組墜毀死亡的6名軍人分别為陳怡、房浩、陳燕林、燕鵬、雷鵬、張星星。不過截至27日晚間為止，解放軍官方未對此做任何新聞發布及說明。

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關鍵字：解放軍,軍機,墜毀,殉職,直升機

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