背叛伯樂？柯P雄中演講「卡卡的」　韓國瑜否認：請柯P相信我

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

台北市長柯文哲5月中到高雄中學進行演講時，引起轟動，但現在卻爆出高雄市長韓國瑜為了阻擋白色力量，高市府教育局以一通關切電話，讓原本答應出席的雄中校長謝文斌緊急喊卡，甚至改由學生、校友主辦被解讀為「卡柯」。對此，韓國瑜出面澄清，絕對沒有這件事，做小動作不是韓國瑜的個性，請柯P相信他。

▲韓國瑜：請柯P相信，我沒有「卡柯」。（圖／記者賴君欣攝）

▲柯文哲接受時事堵訪。（圖／記者莊喬迪攝）

柯文哲月中到雄中演講時，受到學生熱烈歡迎，但現在傳出當時校方接到一通來自高市府教育局的關切電話後讓計畫生變，原本答應出席的雄中校長謝文斌緊急喊卡不出席，後續柯文哲表示，東廠殺人不一定是皇帝下令的，他不想知道，也不在意。

對此韓國瑜也出面澄清，經過查證後，教育局絕對沒有這件事，他說歡迎柯文哲來高雄，多聽聽南部人聲音，自己不可能做小動作，這不是韓國瑜和市府的個性，「請柯P相信」，也呼籲其他想參選總統的人多來南部走走，要讓南部人聲音，給下一屆總統候選人聽到。

對此高雄市政府教育局也回應，這次演講本來就是民間單位「華康(產後護理之家)機構」主辦，高雄中學則回應，教育局並無介入此事，也沒有以電話向學校要求因應作為，且當天演講時段，為下班時間，學校是依例提供必要場地管理人力。